Сохранили статус-кво

В воскресенье были сыграны оставшиеся четыре матча 14 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Лидеры одержали очередные победы, и потому статус-кво в головной группе команд был сохранен. Вот результаты этого нескучного выходного дня: «Окжетпес» (Кокшетау) – «Ордабасы» (Шымкент) – 1:2, «Астана» – «Шахтер» (Караганда) – 4:1, «Кайсар» (Кызылорда) – «Кайрат» (Алматы) – 1:2, «Атырау» – «Акжайык» (Уральск) – 2:0.

Впереди с 33 очками в 14 проведенных матчах идет «Астана». В активе «Ордабасы» и «Кайрата» соответственно 29 и 28 очков, но эти команды провели на игру больше. Лучший бомбардир чемпионата – кайратовец Жерар Гоу – 11 забитых мячей. На второе место после хет-трика в матче против горняков вышел Джуниор Кабананга («Астана» – 9 голов), на третьем идет Алексей Щеткин («Тобол» – 8).