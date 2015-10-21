Сохранить бренд и кадровый потенциал Свежий выпуск 404 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Эта компания входит в состав Ernst Young Global Limited и представлена в нашей республике ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан». EY выпустила отчет о влиянии изменения курса тенге на рынок труда Казахстана. В документе содержится наиболее актуальная информация о мерах в отношении персонала, которые отечест­венные предприятия планируют или уже реализовали в ответ на изменение курса тенге. В исследовании приняли участие 72 фирмы из 15 различных отраслей, представляющие крупный, средний и малый бизнес.

Как отмечается в распространенном документе, 59% респондентов, участвовавших в исследовании, планируют или уже приняли меры в области управления расходами на персонал в связи с изменением курса тенге. В качестве наиболее популярных мер компании отмечают внеочередной пересмотр затрат по этой статье. Причем как в сторону увеличения, так и снижения. А также – индексацию заработной платы и изменение условий премирования. В частнос­ти, в области пересмотра затрат на персонал наиболее сокращаемыми категориями являются: расходы на проведение корпоративных мероприятий, затраты на командировки и представительские расходы, затраты на обучение и повышение квалификации сотрудников.

Около 5% компаний, принявших участие в исследовании, применили индексацию в отношении заработной платы сотрудников. При этом 28% компаний – участниц исследования рассматривают такую возможность до конца текущего года или в 2016 году. При изменении условий премирования компании в большей степени ориентированы на комплексный пересмотр системы премирования персонала, отмечается тенденция аналитиками EY. Также сделан вывод, что сокращение численности персонала является не самой популярной мерой, применяемой в связи с изменением курса тенге, однако 19% компаний – участниц исследования все же отметили, что планируют или уже сократили численность персонала.

Как свидетельствуют цифры и тональность отчета, экономика респуб­лики, пережив не одну кризисную волну, приспособилась к рыночной турбулентности и находит взвешенные, адекватные ответы на текущие перемены. В том числе и на такие болезненные, как валютные колебания на рынке. При этом большинство компаний в вопросах социальной и кадровой политики стараются применять щадящие меры, которые позволят пройти период турбулентности, сохранив и бренд, рыночную нишу, и, что очень важно, кадровый потенциал.



