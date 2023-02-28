Сохранить сокровище предков

2023 год вселяет большие надеж­ды на позитивные изменения во всех сферах общественной жизни. Глава государства

Касым-Жомарт Токаев, следуя своим заявленным инициативам, с начала года подписал ряд законов, направленных на соз­дание благоприятных условий для развития страны и общества. Один из них – Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес­публики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак» – открывает новые возможности для владельцев древнейших пород собак тазы и тобет.

Для нас, членов ассоциации «Кансонар», которые в течение почти десяти лет искали пути сохранения популяции древнего наследия наших предков – собак тазы и тобет, этот государственный документ является важной поддержкой и ответом на многие нерешенные годами вопросы. Хочется привести казахскую поговорку «Көктен тілеген жерден табылды», что означает «Пожелал с небес, нашел на земле». Дело в том, что в течение длительного времени руководство ассоциации «Кансонар» обращалось во все инстанции с просьбой обратить внимание на исчезающую национальную породу. И только после поручений Президента страны дело сдвинулось с мерт­вой точки.

А ведь именно «Кансонар» с первых дней создания, кроме основных функций по защите интересов субъектов охотничьих хозяйств и охотобществ, обучению желающих стать охотниками, распределению квоты на изъятие диких животных, проводила работу по сохранению и воспроизводству собак тазы и тобет. Непрерывное ведение учета и регистрация как охотничьих собак в целом, так и тазы и тобет, а также выставки, смотры собак, проводимые во всех регионах страны, позволяют выявить численность настоящих пород. Эта работа продолжается.

Будучи в курсе того, что тазы и тобет в мировом рейтинге не относятся к самостоятельной породе, РА «Кансонар» поставила задачу добиться международного признания их именно как казахских пород собак, а страной их происхождения – Казахстан. В 2021 году в ЮНЕСКО направлена презентация для включения этих пород в Список нематериального культурного наследия.

Нашей ассоциацией изучены пути и условия признания тазы и тобет как отдельных пород. В настоящее время мировой рейтинг ведет Международная кинологическая федерация (FCI) со штаб-квартирой в Бельгии, куда входят 95 стран. Внесение новой породы в перечень приз­нанных FCI – это длительный и трудоемкий процесс.

Чтобы доказать, что новая порода является действительно обособленной, а не вариацией уже существующей или метисом нескольких признанных пород, требуются доказательства. FCI собирает комиссию, которая рассматривает предоставленные заявляющим новую породу кеннел-клубом данные о происхож­дении, истории формирования, первоначальном назначении и современном состоянии породы. Должны быть представлены не менее 1 000 единиц чистопородных, имеющих подтвержденное происхождение собак. Это определяется путем забора крови и генетического исследования до четвертого поколения.

Ассоциацией уже отобраны 200 образцов биологического материала и совместно с Институтом генетики создан банк данных. Такая же работа будет проводиться по собакам породы тобет, которых у нас на учете всего 59 особей. В целом нами зарегистрированы более 400 тазы, часть из которых не отвечает предъявляемым FCI требованиям.

Не секрет, что в сельской местности много вольно гуляющих собак, похожих на тазы. И для выявления их ценности и отбора представительствами ассоциации «Кансонар» ведутся учет и выдача удостоверения с фотографией на каждую собаку, регистрируются пометы с выдачей на них свидетельства о происхождении, проводятся зоотехнические мероприятия – выставки, смотры, полевые испытания и состязания.

Параллельно с этим без внимания не остаются и ловчие хищные птицы, учет которых также ведет «Кансонар». К сожалению, некоторые жители нашей страны держат краснокнижных птиц дома без регистрации, зная, что содержание их в неволе преследуется законом.

Все мы знаем, что тазы и тобет были спутниками казахов на протяжении тысячелетий. Об этом свидетельствуют найденные древнейшие петроглифы. Тазы были добытчиками диких зверей. Дошедшие до сегодняшних дней уникальные качества тазы свидетельствуют, что наши предки занимались естественным отбором для сохранения как физических данных, так и рабочих качеств. Это касается выделения самых быстрых, выносливых, с острым чувством обоняния, в то же время с устойчивой психикой собак, неагрессивных, не представляющих опасности для окружения.

Тазы отличается от других пород борзых и гончих тем, что может преследовать не только видимую добычу, но и идти по следу, то есть совмещает качества и борзых, и гончих. Эти особенности позволили отнести ее к одному из семи сокровищ казахов. Лишь тазы позволялось заходить в юрту и находиться возле хозяи­на. Говорят, что в 1930-е годы одна собака тазы спасала от голода целую деревню, добывая людям каждый день еду…

Отметим, что в Казахстане есть разновидности тазы, которые отличаются друг от друга как внешне, так и рабочими качествами. В северных регионах тазы крупные, они могут идти даже на волка, а в южных – более мелкие. Возникает вопрос, целесообразно ли определять общий стандарт тазы, который предлагают некоторые энтузиасты? Может, лучше подразделять их еще и на подвиды? Ведь арабская борзая салюки является потомком казахских тазы (определено генетическими исследованиями), хоть арабы это не признают. И южнорусская степная борзая также имеет корни казахской тазы.

Еще раз подчеркнем: большое значение имеет регистрация тазы и тобетов в мировом рейтинге как отдельных самостоятельных пород собак.

Следует также напомнить, что по обращению ассоциации «Кансонар» для принятия единых требований к этим породам собак и определения рамок соответствия породе Министерством сельского хозяйства 10 октября 2014 года в приказ министра сельского хозяйства РК «Об утверждении инструкций по бонитировке сельскохозяйственных животных и стандарта пород» включена Инструкция по бонитировке домашних-национальных собак (тазы, тобет). Этот документ стал началом работы по отбору настоящих тазы.

Если обратиться к подписанному закону касательно сохранения национальных пород собак, то следует отметить, что предполагается создание Национального центра казахских пород собак. В компетенции центра – ведение учета тазы и тобет, разработка стандартов этих пород, другие задачи. Кроме того, определены понятия кинологической службы, свидетельства о происхождении собаки казахской породы, единой племенной книги и национального охотничьего стандарта.

Надо отдать должное тем заводчикам-любителям, благодаря усилиям которых и сохранилась популяция этих уникальных собак. Однако, по мнению ученого Сергея Соколова, разведением тазы, развитием их рабочих качеств, испытанных в полевых условиях и на охоте, должны заниматься охотники. В противном случае в вольерных условиях мы можем вывести декоративных собак, похожих на тазы. Ассоциация «Кансонар» работает непосредственно с энтузиастами – заводчиками тазы. Ситуация с тобет такая же. Многие «любители» породы тобет держат их лишь как бойцовых собак, используя их природное бесстрашие, зарабатывая на этом. И недалек день, когда от генов уникальных тобетов не останется практически ничего. А это ведь были охранники скота…

В настоящее время, с момента озвучивания суммы, которая будет выделяться на поддержку тазы и тобет, активизировались даже те, кто никакого отношения к породам не имеет. Настораживает мысль: а не превратится ли это в очередную «кормушку» или разбазаривание бюджетных средств? Ведь таких случаев в нашей стране много. Мы знаем и помним о заявленных многомиллиардных проектах с нулевой перспективой реализации и потерей вложенных средств.

Резюмируя сказанное, хочется отметить, что для сохранения национального достояния, возрождения интеллектуальных и рабочих качеств кумай-тазы и тобетов следует использовать наработанный многолетний опыт ассоциации «Кансонар», помогая через административные ресурсы. Главная задача РА «Кансонар» – передать потомкам древнейшее сокровище предков, чтобы они знали и помнили, что обе эти породы собак являлись неотъемлемой частью быта казахов. Кумай-тазы – как охотник, а тобет – как пастух, защитник скота от волков.