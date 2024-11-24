Солдат-срочник покончил с собой в Актобе

«23 ноября в одной из воинских частей Актюбинского гарнизона во время несения караульной службы совершил суицид путем выстрела из закрепленного оружия военнослужащий срочной службы. Причины и обстоятельства выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.