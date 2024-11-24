Солдат-срочник покончил с собой в Актобе
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В Актюбинском гарнизоне заявили о суициде военнослужащего, передает Kazpravda.kz
«23 ноября в одной из воинских частей Актюбинского гарнизона во время несения караульной службы совершил суицид путем выстрела из закрепленного оружия военнослужащий срочной службы. Причины и обстоятельства выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Иная информация не разглашается.
Как сообщалось, 7 ноября в ВКО погиб солдат-срочник Пограничной службы. По предварительной информации, причина смерти также суицид.