​Солнечный переход

Кроме солнечной «подпитки» переход уникален еще и тем, что является энергосберегающим, снабжен пультом вызова городских экстренных служб, камерами наблюдения, отслеживающими ситуацию на дороге. Его бесперебойное функционирование обеспечивают 10 солнечных панелей, мощности которых хватает и на 20 прожекторов, и на работу светофора.

Район для регулируемого пешеходного перехода выбирался тщательно: рядом расположены несколько общеобразовательных школ, есть колледжи. Проект осуществлен за счет средств ТОО «Зениттехсервис», преподнесшего в дар городу объект, действующий от возобновляемого источника энергии.