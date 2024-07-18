Сорокалетний карагандинец впервые получил удостоверение личности

В результате несчастного случая мужчина потерял руки и ноги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В миграционную службу Октябрьского отдела полиции города Караганды за помощью обратился житель района – Николай Лушников. У карагандинца отсутствовали документы, удостоверяющие личность.

«В свое время Николай не смог получить своевременно документы, так как не было денег. Кроме того, мужчина потерял и имеющиеся документы. В результате несчастного случая он потерял руки и ноги. Полицейские пошли ему навстречу, помогли собрать весь пакет документов», - говорится в сообщении.

Они восстановили утраченные в своё время свидетельство о рождении, аттестат об окончании школы. Все оформили и через десять дней Николай получил свой первый документ – удостоверение личности.