Сотрудников акимата задержали в Туркестанской области

Чиновников подозревают в махинациях с земельными участками

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Прокуратура Туркестанской области начала досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Толебийского района по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz.

Как выяснилось, чиновники составляли незаконные акты с предоставлением перспективных земель из специального земельного фонда района.

В частности, по уголовному делу руководитель отдела земельных отношений подозревается в том, что он по предварительному сговору со своим предшественником, незаконно оформил на него более 200 га плодородных земельных участков, рыночная стоимость которых составляет 326 млн тенге.