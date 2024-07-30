Социальные вопросы на контроле

Как отметила Айнур Аргынбекова, проблемных вопросов в здравоохранении немало, и их необходимо решать.

– Данные вопросы взяты мной на контроль. Будем отрабатывать совместно с акиматом области и Сенатом, - подчеркнула депутат. Она также заверила, что совместные усилия будут направлены на оперативное решение озвученных проблем, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для работы медицинского персонала и лечения пациентов.

А в Алматы депутаты Сената Парламента Республики Казах­стан Султанбек Макежанов и Нурия Ниязова вместе с представителями Министерств финансов и национальной экономики, депутатами маслихата города Алматы, представителями акимата, общественности и членами Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» обсудили ключевые вопросы новых Налогового и Бюджетного кодексов, а также путей их реализации.

Мероприятие было направлено на всесторонний анализ и обмен мнениями по новым законодательным инициативам. Обсуждение включало в себя презентации и дискуссии, в рамках которых была дана возможность осветить имеющиеся проблемы и предложить их решения.

Нурия Ниязова подчеркнула важность совместной работы всех заинтересованных сторон для успешного решения сущест­вующих проблем и выразила уверенность в том, что реализация новых кодексов создаст благоприятные условия для предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций.

– Новые Налоговый и Бюджетный кодексы призваны улучшить экономическую ситуацию в стране. Мы должны объединить усилия для их эффективного внед­рения и последующего мониторинга. Ожидается, что новые документы станут основой для устойчивого роста и стабильнос­ти в Казахстане, – сказала сенатор Ниязова.

По итогам встречи были разработаны рекомендации и план дальнейших действий, направленных на успешное внедрение и реализацию новых Налогового и Бюджетного кодексов. Сенаторы подчеркнули важность продолжения диалога и взаимодействия между государственными органами, бизнесом и общественностью.

С социально-экономическим развитием Панфиловского района области Жетысу ознакомился депутат Сената Галиаскар Сарыбаев. Парламентарий посетил школу на 1 200 мест, строительство которой осуществляется в рамках национального проекта «Комфортная школа». Депутату рассказали, что в настоящее время завершены монолитные работы, ведутся внутренняя отделка, монтаж электропроводки, установка окон и внешнего ограж­дения, а также планируется строительство газовой котельной. Галиаскар Сарыбаев подчеркнул необходимость своевременного завершения строительства и обеспечения высокого качества работ.

Сенатор ознакомился с деятельностью специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота», где реализуются инновационные проекты в области транзита и логистики. В индустриальной зоне ведется строительство современного промышленного города на площади 1 000 га.

В рамках рабочей поездки депутат также ознакомился с работой международного центра приграничного сотрудничества, где реализуется более 20 инвес­тиционных проектов, а также планируется ввод в эксплуатацию девяти новых проектов на сумму 22 млрд тенге с созданием более 750 рабочих мест. Сенатор отметил значительный вклад реа­лизуемых проектов в экономику региона и выразил уверенность в дальнейшем его развитии.