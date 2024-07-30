Социальные вопросы на контроле
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Дина Махамбетова
Депутат Сената Айнур Аргынбекова встретилась с медицинским персоналом больницы скорой медицинской помощи города Семея. В медучреждении немало проблем, например, требуется капитальный ремонт больницы. Во время встречи медработники выразили обеспокоенность неудовлетворительным состоянием инженерно-коммуникационной инфраструктуры больницы. В частности, был затоплен подвал, что привело к серьезным повреждениям фундамента здания. Были озвучены и проблемы, связанные с некачественным благоустройством территории вокруг больницы и недостаточным транспортным обеспечением сотрудников.