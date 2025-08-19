Социальный кошелёк: получателям АСП и ЖП предоставят скидку на газ

Ее размер может доходить до 27% 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Главы государства Правительство РК запустило пилотный проект по предоставлению цифровых ваучеров на товарный газ для получающих адресную социальную помощь (АСП) и жилищную помощь (ЖП), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Проект реализуется совместно Минэнерго, Минцифры, Минтруда, а также Миннацэкономики. Инициатива охватывает все газифицированные регионы страны.

Данный шаг является частью Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства и направлен на внедрение инструмента «Социальный кошелёк», обеспечивающего прозрачность и эффективность оказания государственной поддержки.

Получатели АСП и ЖП будут получать уведомления (SMS с номера 1414) о доступности скидок в виде ваучеров на оплату газа от АО «QazaqGaz Aimaq».

Ваучеры можно активировать в сервисе «Социальный кошелёк» на главной странице приложения eGov Mobile. Для активации достаточно указать лицевой счёт абонента АО «QazaqGaz Aimaq» — предоставлять документы на жильё не требуется. Скидка составит в среднем до 27% от начисленной суммы за газ. Она распространяется на объём потребления в пределах норм, утверждённых акиматами.

Цель проекта - оказание адресной поддержки социально уязвимым слоям населения; снижение нагрузки на семейный бюджет при оплате коммунальных услуг; внедрение современных цифровых решений в сферу социальной поддержки.

Внедрение цифровых ваучеров на товарный газ станет важным шагом к повышению социальной справедливости, расширению доступности энергоресурсов и дальнейшему развитию цифровизации в Казахстане.

#газ #АСП #скидка #социальный кошелек #ЖП

