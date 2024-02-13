Соучаствующее управление

Общество
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Лилия Сыздыкова

Проект по развитию местного госуправления и самоуправления, повышению вовлеченности гражданского общества в процессы принятия решений на местном уровне стартует в четырех регионах Казахстана.

фото из архива "КП"

Четырехлетний проект USAID, который реализуется казах­станским общественным фондом «Десента» в партнерстве с рядом центральных и местных госорганов и организаций, получил название «Соучаствующее управление – разделенная ответственность». Он охватит четыре региона страны – Павлодарскую, Западно-Казахстанскую, а также области Улытау и Жетысу.

– Этот проект поддержит реформы Президента в местном управлении, предоставив организациям гражданского общества и местным сообществам возможность эффективно представлять права и интересы казахстанцев, а также улучшить качество местного самоуправления для достижения результативного диалога между государственными структурами и гражданами, – отметил директор миссии USAID в Центральной Азии Луис Ривера на брифинге, посвященном запус­ку проекта.

Со стороны государства парт­нерами в реализации проекта на республиканском уровне выступают министерства культуры и информации, национальной экономики, промышленности и строительства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. На местном уровне будет выстраиваться взаимодействие с акиматами, местными сообществами, гражданским сектором.

Как отметила заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества МКИ Гульбара Султанова, министерство как уполномоченный орган в сфере взаимодействия с НПО постоянно проводит большую работу по повышению устойчивости и конкурентоспособности сектора. По ее словам, в рамках государственного социального заказа и грантового финансирования ежегодно реализуются около 2 тыс. проектов.

При этом особый акцент делается на социальный эффект от проектов, на обеспечение конкретной помощи гражданам, решение проблем местных сообществ. Эти аспекты есть и в новом проекте USAID, и МКИ готово поддержать работу по улучшению местного самоуправления в регионах, выбранных для его реализации.

– Импонирует, что выбраны два региона, которые только недавно были сформированы. Нельзя сказать, что там нет НПО или активных местных сообществ, но вместе с тем там есть определенные вопросы административного становления, и думаю, этот проект будет хорошим подспорьем местным исполнительным органам, местному сообществу, – отметила представитель МКИ.

Замдиректора Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления МНЭ Миржан Иманбаев обратил внимание на то, что реформы в сфере местного самоуправления активно проводятся в Казахстане уже более пяти лет – от передачи бюджетов на местный уровень до прямого избрания глав местных администраций. По его словам, все эти мероприятия направлены на поступательное движение в формировании института местного самоуправления в нашей стране, однако для того, чтобы движение шло в правильном направлении, «центру» необходима обратная связь от местных сообществ – для понимания проблем и перспектив, оценки эффекта реформ.

Презентуя проект, генеральный директор ОФ «Десента» Сергей Гуляев обрисовал основные его цели, а также роль партнеров в их достижении.

В числе задач проекта «Соучаствующее управление – разделенная ответственность» значатся: оказание поддержки сельским округам путем повышения эффективности местного бюджетного планирования (одна из целей – повысить доходность местных бюджетов); помощь местным госорганам в проведении своих функциональных обзоров, чтобы создать условия для передачи государственных функций частному сектору или гражданскому обществу; выработка предложений для совершенствования системы государственного социального заказа путем внедрения IT-решений; обучение по программе «Бюджет народного участия», а также совершенствование законодательства и правоприменительных практик в этой сфере; повышение потенциала МИО через реинжиниринг их бизнес-процессов; обучение НПО и местных госслужащих по различным направлениям; повышение качества и эффективности работы с обращениями граждан.

Кроме того, планируется привлечь местные сообщества к разработке Концепции развития местного самоуправления, а также в целом повысить вовлеченность граждан в процессы принятия решений по вопросам, связанным с развитием территорий.

Официально проект стартовал в октябре 2023 года и продлится до сентября 2027-го. Первое практическое мероприятие в его рамках пройдет уже в конце февраля – начале марта: в Астане запланировано проведение обучающего мероприятия по теме «Бюджет народного участия» для представителей отделов ЖКХ и экономики акиматов городов (из областей, охваченных проектом).

#реформы #проект #управление #Десента #USAID

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