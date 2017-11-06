​Совершенствованию бюджета предела нет

– Омархан Нуртаевич, поп­равки в законодательство по совершенствованию бюджетного процесса инициированы в очень сложное время. Буквально каждая копейка на счету. На открытии сессии Парламента Глава государства подчеркнул, что деньги должны доходить до реальной экономики. Каковы основные нововведения законопроекта? Есть ли в них нормы, которые были ожидае­мы Вами как депутатом и как экс-председателем Счетного комитета?

– Законопроект разработан в целях реализации поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», по кардинальному повышению эффективности бюджетных расходов и упрощению бюджетных процедур. Основными нововведениями законопроекта являются упрощение реализации бюджетных программ и повышение самос­тоятельности государственных органов. Речь идет о предоставлении государственным органам права внутри бюджетной программы перераспределять экономию по текущей бюджетной подпрограмме на бюджетную подпрограмму развития без вынесения на бюджетную комиссию, а также снятии ограничения по внесению изменений в бюджетные программы по инициативе администратора 1 раз в квартал. Также предусмотрено перерас­пределение неэффективно используемых и неиспользуемых бюджетных средств между другими бюджетными программами путем корректировки бюджета.

Упрощается реализация целевых трансфертов местными исполнительными органами, что заключается в отмене соглашения о результатах по целевым трансфертам на развитие между министрами и акимами как документа, дублирующего бюджетные программы. В свою очередь перечень местных бюджетных инвес­тиционных проектов, который отражался в соглашениях, предлагается отражать в бюджетных программах администраторов вышестоящего и нижестоящего бюджетов.

Также упрощаются процедуры планирования проектов государственно-частного партнерства. Процесс планирования проектов ГЧП сокращается с 5 до 3 этапов за счет исключения концепции проекта и экспертизы проекта договора ГЧП, повышается роль показателя ненефтяного дефицита бюджета через его утверждение в законе о республиканском бюджете.

Кроме того, предусмотрены меры по эффективизации средств, выделенных квазигосударственному сектору. Вводится механизм по выделению субъектам квазигосударственного сектора бюджетных средств по мере их освоения и этапности реализации проектов.

Внедряется казначейское сопровождение бюджетных инвестиционных проектов для анализа прозрачности платежей, мониторинга качества строительства и контроля за целевым использованием бюджетных средств.

Важным нововведением считаю постепенное внедрение бюджетирования по методу начисления и усиление регулирования государственного и гарантированного государством долга.

Да, безусловно, при разработке вносимых изменений бюджетного законодательства были учтены замечания и предложения депутатов, высказанные при рассмот­рении отчета об исполнении рес­публиканского бюджета. Реалии настоящего времени требуют пос­тоянного совершенствования, и в том числе бюджетных процедур, поэтому все вносимые изменения направлены для эффективного и результативного финансового обеспечения реализации задач и функ­ций, стоящих перед государством.

– Который год мы говорим о бюджетной дисциплине, эффективности вкладываемых средств и достижении конкретного результата. Обсуждаем, принимаем поправки, ругаем, но в 2016 году республиканский бюджет корректировался 31 раз, из которых 8 приходится на III квартал и 17 – на IV квартал 2016 года... В чем главная проблема, на Ваш взгляд, и как ее решить?

– Как показали итоги исполнения республиканского бюджета прошлого года, вносимые поправки в бюджет путем уточнения связаны в первую очередь с неус­тойчивой макроэкономической ситуацией, что отражается на поступлениях республиканского бюджета. Во-вторых, с изменения­ми по бюджетным программам, направленным для обеспечения освоения бюджетных средств к концу финансового года. ­В-третьих, финансирование дополнительных бюджетных программ, не предусмотренных в предыдущем утвержденном/уточненном бюджете.

Поэтому для сокращения вносимых поправок в бюджет, как было выше сказано, предусматривается упрощение реализации бюджетных программ, повышение самос­тоятельности государственных органов в процессе исполнения бюджета.

Также важно отметить низкий уровень бюджетной дисциплины, когда администраторы бюджетных программ запрашивают средства на исполнение различных программ, в итоге из-за некачественного планирования десятки целевых индикаторов не достигаются. Это приводит в конечном счете к некачественному и неэффективному исполнению бюджетных программ и, соответственно, отрицательно отражается на реализации программных документов. А это, я считаю, происходит из-за отсутствия четкой ответственности первых руководителей ведомств за обоснованное планирование и исполнение бюджетных программ.

– В бюджет на 2018–2020 годы «заложен» постепенный уход от нефтяной зависимости. Что значит «постепенный», каким образом эта задача будет осуществляться?

– Постепенный уход от нефтяной зависимости будет произведен в основном за счет ежегодного роста ненефтяных поступлений и снижения нефтяных поступлений. Так, в 2018 году планируются снижение нефтяных поступлений на 1 триллион 902 миллиарда тенге и рост ненефтяных поступ­лений на 852 миллиарда тенге.

В свою очередь хотел бы отметить, что основными факторами снижения нефтяных поступлений являются поэтапное уменьшение гарантированного трансферта и полный отказ от целевого транс­ферта, который в предыдущие 3 года использовался в рамках антикризисных мер.

Кроме того, необходимо и дальше совершенствовать налоговое и таможенное администрирование в части полноценного охвата налогообложением всех налогоплательщиков, осуществляю­щих деятельность, тем самым способствуя дальнейшему снижению уровня ненаблюдаемой экономики в республике.

– Каждый год Счетный комитет в отчетах об исполнении бюджета критикует Правительство, дает свои рекомендации, но «бюджетный воз» и ныне там. При этом регулярно звучит мнение о том, что Счетный комитет нужно сделать полностью подот­четным Парламенту. Каково Ваше мнение на этот счет?

– Во многих странах аналогичные структуры подотчетны Парламенту. Однако я считаю, что высший орган государственного аудита должен быть максимально независим. Думаю, этот вопрос требует тщательного анализа положительных и отрицательных сторон такого решения.

– Произойдут ли какие-либо функциональные изменения в деятельности госорганов после принятия поправок, и если да, то какие?

– Законодательно закрепляется право Правительства в ограниченном размере перерас­пределять неосвоенные или неэффективно используемые государственными органами средства в пользу государственных органов, обеспечивающих своевременное освоение. В частности, отменяется разработка стратегического плана Комитетом национальной безопасности, вводится интегратор в области бюджетного процесса, которому предлагается передать вопросы создания, развития, сопровож­дения и системотехнического обс­луживания информационных систем государственных органов в области бюджетного процесса.

Также вводится ограничение на прогнозирование административных штрафов, пени, санкций, взысканий и прочих штрафов, налагаемых государственными учреждениями. И последнее – Правительство наделяется компетенцией по определению порядка возмещения за счет бюджетных средств расходов на служебные командировки как внутри, так и за пределы страны.

– И последний вопрос. В одном из предыдущих интервью Вы говорили, что за нерадивое планирование и расходование бюджета нужно не только «руб­лем» наказывать, но и привлекать к уголовной ответственности. Тем не менее бюджет как секвестрировали, так и секвест­рируют, деньги продолжают перенаправлять из программы в программу, потом они не осваиваются и в итоге оседают на счетах... Может быть, все-таки пора вводить уголовную ответственность?

– Вы правы, 5 лет назад я уже говорил о том, что необходимо ввес­ти уголовную ответственность администраторов бюджетных программ. На сегодня их ответственность конкретно не определена, что в свою очередь приводит к одним и тем же нарушениям из года в год. Я все еще считаю, что уголовная или хотя бы суровая административная ответственность за формирование завышенных бюджетных заявок является необходимой мерой в целях сокращения допускаемых нарушений.

Кроме того, полагаю, что в соответствии с проектом вносимых изменений в бюджетное законодательство предусматриваемые дополнительные полномочия государственных органов при реализации бюджетного процесса соответственно требуют усиления их ответственности за формирование и исполнение бюджета.