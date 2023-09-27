Совет по инклюзии

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Клара Тишкамбаева

Заседание «круглого стола» по проблемам лиц с инвалидностью и поиску путей их решения состоялось в Сенате.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

В работе встречи приняли участие депутаты Сената и маслихатов, руководство и представители министерств и ведомств, акиматов областей, международных организаций, экспертного сообщества и общественных организаций.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев, приветствуя участников «круглого стола», отметил важность оказания всесторонней поддержки гражданам с инвалидностью. Он подчеркнул, что Справедливый Казахстан – это преж­де всего инклюзивное общество. В этой связи председатель палаты сообщил, что в Сенате сформирован Совет по инклюзии, члены которого будут вырабатывать соответствующие предложения и пути их реализации.

– Создание Совета по инклюзии в Сенате нап­равлено на содействие формированию полноценной инклюзивной среды в Казахстане. Уверен, в рамках деятельности совета будут выработаны качественные, эффективные законодательные предложения. Формирование безбарьерной среды для людей с инвалидностью и их социальная защита являются приоритетной задачей государства. По поручению Главы государства принят Социальный кодекс, ратифицирован Факультативный протокол к «Конвенции о правах инвалидов», реализуется Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года. Важно отойти от парадигмы благотворительного и медицинского подходов решения проблем инвалидности. Важно выстроить эффективную систему защиты прав людей с инвалиднос­тью, их адаптации в обществе и социализации, трудоустройства, реализации их потенциала. Все это улучшит качество жизни граждан с инвалидностью, – подчеркнул Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Отдельно остановился Маулен Ашимбаев на проблемах инвалидности среди детей и обозначил ключевые задачи по повышению качества медицинских услуг и улучшению экологической ситуации в стране. Еще два важных направления, на которых акцентировал внимание спикер Сената, – это трудоустройство и социализация граждан, в том числе раскрытие потенциала детей с особыми потребностями. Высказанные в ходе встречи инициативы и предложения должны придать импульс разработке Закона «О защите прав людей с инвалиднос­тью».

В ходе встречи было отмечено, что экспертному сообществу сейчас важно проанализировать вопрос о возможном создании отдельной структуры, координирующей деятельность госорганов и содействующей защите прав лиц с инвалидностью. Кроме того, был отмечен потенциал инициативы по ведению рейтинга ответственности акимов за реализацию мер по защите прав лиц, а также озвучено предложение по созданию независимого механизма мониторинга по реализации прав лиц с инвалидностью.

#Сенат #заседание #инклюзия #инвалидность

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