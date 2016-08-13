​Создан молодежный альянс

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В преддверии двух знаковых и значимых дат в истории нашего государства – 25-летия Независимости Республики Казахстан и 25-летия закрытия СИЯП – международное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск» провело в областном центре «круглый стол» «Вклад МАД «Невада – Семипалатинск» в становление и развитие гражданского общества в Казахстане и на международном уровне».

Как отмечалось, Указ Президента РК «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона» от 29 августа 1991 года № 409 был первым документом после обретения страной суверенитета. Более того, 29 августа решением Генеральной ассамблеи ООН объявлено Международным днем действий против ядерных испытаний, признавая заслуги Казахстана, который добровольно отказался от четвертого по мощности ядерного потенциала. В итоге Казах­стан стал лидером мирового антиядерного движения и эпицентром мира.

Если говорить о роли МАД «Невада – Семипалатинск» в становлении и развитии гражданского общества в Казахстане, можно отметить, что заслуги общественной организации признаны международным сообществом. По решению ЮНЕСКО она включена во Всемирный регистр «Память мира» за заслуги перед человечеством.

Наряду с международной деятельностью усилия движения по-прежнему направлены на реализацию программы «Возрождение Земли и человека», принятой четверть века назад и нацеленной на реабилитацию пострадавших территорий и населения, подвергшихся радиоактивному заражению. Ведь «бомбы» продолжают взрываться в генах последующих поколений.

Необходимо объединение усилий государства и гражданского общества, профессионалов и общественности – именно так можно добиться успеха, определив дальнейшие задачи и стратегию для принятия законодательных и практических мер, чтобы оставить своим преемникам устойчивую и здоровую планету.

В ходе проведения мероприятия международное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск», ассоциация юридических лиц «Союз Чернобыль» Республики Казахстан, претворяя в жизнь инициативу Олжаса Сулейменова о передаче эстафеты мира молодым, создали на основе МАД «Невада – Семипалатинск» структурное подразделение «Международный молодежный антиядерный альянс». Тем самым эта общественная организация начинает новый этап развития, объединяя вокруг себя молодежь Казахстана и других стран, стремясь использовать любую возможность для объединения прогрессивных молодых людей. В создании альянса приняли участие представители молодого поколения Казахстана, России и Кыргызстана.

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