Создать буферный резерв сахара предлагают в Казахстане

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«Сценарий для Казахстана – экономический, самое простое – это создать буферный резерв сахара, как делают россияне. Пользуясь тем, что сахар может долго храниться, они его могут использовать как рычаг в биржевых играх. То есть когда можно сахар продавать дорого, они продают, а когда невыгодно, то просто сокращают объемы поставок», – отметил на брифинге в СЦК Нурлан Даутканов.

Второй вариант, продолжил эксперт, – установление закупочной цены с привязкой к качественным параметрам.

Еще один из вариантов, наиболее безболезненный для Казахстана, – это стимулировать крахмало-паточные заводы на выпуск глюкозно-фруктозных сиропов ГФС55, потребляемых производителями лимонадов.

«Это разгрузило бы огромный объем – более 150-200 тысяч тонн сахара-песка могло бы выйти в торговые сети вместо промышленного потребления. На это стоит обратить внимание.

Сеять сахарную свеклу нужно в северных регионах. Мы провели испытания в Павлодарской области, свекла хорошо растет. Применяя современную логистику 3-го поколения, можно было бы загрузить «Аксу Кант» в будущем при наличии железной дороги и Коксуский сахарный завод. На морозе свекла хранится неплохо, до марта могла бы использоваться», – поделился мнением ученый.

Ранее заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане не будет дефицита сахара.