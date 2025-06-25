В Алматинской области, на базе Казахского НИИ земледелия и растениеводства проведен День поля, в рамках которого впервые была обсуждена тема, касающаяся устойчивого сельского хозяйства, развития органического и карбонового земледелия.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Инициатором обсуждения заявленной темы выступила Национальная академия наук РК при Президенте, исполняя поручение Главы государства по обеспечению климатической устойчивости и достижению углеродной нейтральности экономики страны к 2060 году.

Эксперты отметили, что на фоне глобального изменения климата и международных обязательств по снижению парниковых газов карбоновое земледелие становится стратегическим нап­равлением развития аграрного сектора. Казахстан как страна с обширными сельскохозяйственными угодьями и сложными почвенно-климатическими условиями сталкивается с ускоренной деградацией почв, снижением содержания органического углерода и истощением биопродуктивности агроценозов.

По данным Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК, в Казахстане более 90 млн га земель подвержены эрозии. Около 2 млн га таких площадей находится в Алматинской области, в области Жетысу – 2,9 млн га, Атырауской и Туркестанской – по 3,1 млн га, Кызылординской – 2,8 млн га, Жамбылской и Актюбинской – более чем по 2 млн га.

В доктрине климатической политики Казахстана преду­смотрено сокращение выбросов до 325 млн тонн CO₂ к 2030 году, что потребует деятельного учас­тия агросектора в этом процессе. Между тем при грамотном управлении почва способна не только не выделять, но и накап­ливать углерод. Сектор землепользования и лесов ранее был поглотителем углерода, но сейчас стал источником – 4,1 млн тонн CO₂ в 2022 году. Однако в том же году зафиксировано снижение выбросов на 11,9%, что свидетельствует о потенциале правильного управления.

На Дне поля обсудили и воп­росы создания национальной системы верификации углеродных балансов в агросистемах, разработку углеродных агроэкосервисов, создание национальной системы кадастра мониторинга и верификации углеродных балансов на основе ГИС...

Акцентируя внимание участников мероприятия на поднятой теме, президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что для успешного развития карбонового земледелия в Казахстане необходима системная модель управления углеродом в агроэкосистемах. Академия инициировала и разработала проект технического задания на выполнение долгосрочной научно-технической программы «Комплексные и интегрированные подходы для управления почвенным углеродом и парниковыми газами в карбоновом земледелии как стратегия повышения почвенного плодородия и обеспечения климатической устойчивости аграрного сектора Казахстана». В числе приоритетов – выработка и институционализация государственной политики, внедрение научно обоснованных агротехнологий, апробирование и распрост­ранение углеродосберегаю­щих практик, развертывание сети карбоновых полигонов, системы картирования и кадастра углеродных запасов, разработка механизмов верификации и учета углеродных единиц.