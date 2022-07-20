Спас от огня флаг и герб

Специалист Центра занятости населения Сайрамского района 27-летний Мухамед Кансейт стал знаменитым после того, как спас государственные символы на пожаре, вспыхнувшем в минувший понедельник в селе Аксукент.

...Кадры любительского видео запечатлели, как молодой человек взбирается на крышу горящего здания. Открытые языки пламени находятся в считаных метрах от него. Он в это время пытается снять флаг, установленный на кровле. С первой попытки сделать это не удается. Флагшток надежно зафиксирован. Снять полотнище, закрепленное крепкой веревкой, тоже не получилось.

Между тем языки пламени увеличивались, находиться на кровле становилось все опаснее. Спасением стал нож, который бросили Мухамеду снизу. С его помощью парню удается разрезать креп­ление и снять государственный флаг. Мухамед, бросив полотнище знамени вниз, спешно покидает очаг пожара, изрядно наглотавшись дыма.

– В момент возгорания я находился недалеко от своего рабочего офиса – здания центра занятости населения, было обеденное время, – пытается поминутно восстановить события Мухамед Кансейт. – Вдруг услышал вой сирены пожарной машины. Повернул голову в ту сторону и увидел столб дыма, через который просматривался огонь. Я даже не сразу понял, что горит наше здание. Бросился в ту сторону. Увидел, что над входной дверью по-прежнему висит герб. Быстро снял его, отложил в сторону, поднял глаза на горящую кровлю и увидел флаг.

Мухамед говорит, что в тот момент у него даже мысли не было об опасности. Думал только о том, как быстрее забраться на кровлю и успеть снять флаг, пока его не охватило пламя. Молниеносно оценив обстановку, он бросился к стоящему рядом магазину. Одного прыжка оказалось достаточно, чтобы оказаться на крыше, а дальше уже направился к флагу. Дым уже окутал все вокруг, и дышать было тяжело, но останавливаться на полпути не в характере Мухамеда. Спустившись с кровли, он кинулся выносить из горящего здания документы и технику.

Как сообщили в ДЧС Туркестанской области, пожар в отдельно стоящем одноэтажном здании начался в 13.45. Площадь пожара составила 413 кв. м. На борьбу с огнем выезжали 29 пожарных и 8 сотрудников полиции. В 14.31 пожар локализован, а в 16.15 – окончательно ликвидирован. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Только после того, как уехал пожарный расчет, Мухамед Кансейт почувствовал легкое недомогание, вызванное угарным газом. От помощи медиков он отказался и отправился домой в населенный пункт Чиркин, расположенный в нескольких километрах от районного центра. Здесь он живет с родителями, братьями и сестрой, супругой и четырехмесячным сыном Ахмедом.

А уже вчера на работе Мухамед слушал в свой адрес слова благодарности. Руководство и коллеги называли его настоящим героем и патриотом страны.

Это уже не первый случай в Шымкенте, когда в экстремальной ситуации неравнодушные граждане спешат спасти государственные символы страны, а не спасаются бегством либо хватаются за телефон, чтобы снять происходящее.

21 мая из-за сильного ветра сор­вало кровлю на офисном здании Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. ЧП произошло во время футбольного матча между командами «Ордабасы» и «Аксу». 25-летний Нуркен Намаз, увидев под завалами слетевшего кровельного железа флаг Казахстана, бросился и дос­тал его, хотя была велика опас­ность обрушения очередного фрагмента кровли.