Спасатель-кинолог и его верная напарница всегда готовы к вызовам

Человек и его дело
522
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Есть профессии, в которых невозможно работать без полной самоотдачи. Где служба – это не просто работа, а путь жизни. Где каждая минута может решить судьбу человека. Именно такой путь выбрал Сергей Зиновьев – спасатель-кинолог из Шымкента, человек, который идет по следу жизни вместе со своими четвероногими напарниками.

фото автора

Команда, которой можно верить

Сергей пришел в кинологию еще в 1993 году, сразу после армии его пригласили работать в полицию – сержантом-кинологом. На тот момент он выучился в энергетическом техникуме, а позднее окончил Академию МВД. Так началась долгая служба с собаками, которая продолжалась в органах полиции почти четверть века, в том числе в долж­ности первого руководителя кинологического центра.

После выхода в отставку Сергей Зиновьев продолжил дело всей своей жизни уже в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Шымкента. Сегодня он возглавляет кинологическое подразделение оперативно-спасательного отряда ДЧС. По его словам, специфика здесь гораз­до шире – это не только поиск взрывчатки, наркотиков и задержание преступников, как в полиции, а прежде всего спасение человеческих жизней в самых экстремальных условиях.

Сегодня рядом с Сергеем его новая верная помощница – бельгийская овчарка по кличке Ева. До нее долгие годы был лабрадор Рой – настоящий герой, с которым кинолог прошел десятки опаснейших спасательных операций. Они участвовали в ликвидации последствий взрыва в Арысе, разбирали завалы после обрушения на территории бывшего крупного предприятия, искали заблудившихся туристов в горах Сайрам-Угамского на­ционального парка, работали на месте взрыва в межбольничной аптеке в Шымкенте.

– Мы с Роем понимали друг друга без слов, – вспоминает Сергей Зиновьев. – Пес мгновенно реагировал на команды, чувствовал тревогу, умел находить людей даже под завалами, на сотни метров от эпицентра поиска.

Когда Рой состарился, и ему стало трудно сдавать квалификационные экзамены, которые проводятся каждые полгода, Сергей забрал его домой. Ведь такие собаки – не просто служебные животные, а настоящие члены семьи.

В экстремальных условиях

Работа кинолога – это не только ежедневные тренировки, но и постоянная боевая готовность. Быть на связи 24⁄7, держать себя в форме, уметь действовать в любых условиях: в разрушенных зданиях, лесах, горах, под проливным дож­дем или в метель. Ежемесячно спасатели ДЧС проводят учения, моделируя реальные чрезвычайные ситуации: поиски пропавших людей, эвакуации, взаимодействие с вертолетами.

Сергей подчеркивает, что именно собака в условиях ограниченной видимости, при сильном ветре, в темноте или на пересеченной местности становится глазами и ушами спасателя. Она чует человека под землей, чувствует его запах даже через слои бетона и земли, идет по следу, когда техника и люди уже бессильны.

При этом методика подготовки собак в системе ДЧС отличается от полицейской. Здесь служебная собака – универсал. Обучение строится на игровом принципе: участие в «прятках» с детьми, взрослыми, пожилыми людьми. Самое сложное – научить собаку облаивать найденного человека, особенно когда под завалами может находиться несколько пострадавших. В таких ситуациях важно, чтобы собака четко обозначила каждого.

Ева – сравнительно новый напарник Сергея. Она только набирается опыта.

– Сертификация Еве далась не с первого раза, – делится тонкостями обучения собак Сергей Зиновьев. – На одном из этапов – поиск на техногенном завале – Ева испугалась, произошел сбой. Но это нормально. Опыт приходит с практикой. Главное – терпение, доверие и взаимопонимание между собакой и кинологом. И тогда все получится.

Каждая спасенная жизнь – это не просто строчка в отчете. Это история, которая навсегда остается в памяти. Спасатель рассказывает об одном из недавних случаев – поиске пропавшего 13-летнего мальчика в районе Михайловского водохранилища. Родные спохватились только к вечеру, хотя он ушел из дома утром. Поиски начались уже в темноте, но ночью их пришлось приостановить, как то предписывают правила техники безопасности. С рассветом собака продолжила работу. Территория была разбита на квадраты. Ева повела команду на другой берег реки Бадам. Там мальчика и нашли. Он был жив, испуган, но невредим. А в глазах родителей – слезы и благодарность.

Другой случай – в Бургулюке. Неподготовленные туристы поднялись на опасный осыпающийся склон и не смогли спуститься. Пришлось снимать их со скал, рискуя своими жизнями.

Один за всех
и все за одного

Сегодня в ДЧС Шымкента служат три собаки, и все они являются личными животными кинологов. Это важный момент: государственные служебные собаки крайне сложно подлежат списанию после завершения срока службы. Когда животное личное, у кинолога есть возможность забрать его к себе домой, обеспечить достойную старость.

Сергей признает, что выбор породы важен. Бельгийская овчарка – легкая, выносливая, хорошо адаптируется к сложным условиям, быстро обучается. В отличие от лабрадоров, которые, несмотря на свою преданность и интеллект, все же тяжеловаты для такой работы. Рой, например, с трудом справлялся в горах в силу своей грузности. Ева же полная противоположность – подвижная, активная, всегда в тонусе.

Сергей Зиновьев – сертифицированный специалист международного класса. Вместе с Евой он входит в международную спасательную команду и готов в любой момент выехать в любую точку земного шара. Так, во время разрушительного землетрясения в Турции он был включен во второй эшелон выезда. Команда уже находилась в полной экипировке, ожидая вылета, когда поступил отбой.

Важная часть работы Сергея Зиновьева – передача опыта молодым специалистам. Он не просто рассказывает, как обучать собаку командам. Он учит думать, чувствовать, понимать ее как парт­нера. Это особая философия. Быть напарником четвероногого спасателя – значит делить с ним не только работу, но и ответственность за жизни других.

– Кинология – не просто дрессура, – говорит Сергей. – Это работа сердца.

Служба в ДЧС требует универсальности. Сергей Зиновьев не ограничивается ролью кинолога. Он работает как водолаз, альпинист, участвует в сложнейших операциях на любой местности. Такой подход позволяет команде быть гибкой, готовой к любым задачам. В условиях ЧС нет времени раздумывать, каждый спасатель должен быть специалистом широкого профиля.

На счету Сергея Зиновьева множество поисковых операций, десятки спасенных жизней и ни дня без тренировок. Он идет по следу жизни – шаг за шагом – вместе со своей собакой, с полной самоотдачей, уверенностью и тем самым тихим героизмом, о котором не рассказывают на каждом углу.

Но именно такие люди стоят там, где других нет. Где все только начинается – с первого лая, первого следа, первого шага навстречу спасенной жизни.

