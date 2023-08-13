Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста

Турист застрял в горах Кок-Жайляу из-за непогоды,передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Сегодня, 13 августа, в 1:15 оперативная группа республиканского оперативно -спасательного отряда МЧС выехала на поиски туриста в горы.

18-летний турист ушел в урочище Кок-Жайляу еще утром 12 августа и пропал. Его телефон был не доступен.

В три часа ночи его нашли в горах. Как выяснилось, из-за сильного дождя и темного времени суток турист не мог спуститься вниз самостоятельно.

В 5: 20 юношу передали родственникам.