Спасательная авиация МЧС РК впервые искала пострадавших в море

По сценарию учений, поступила информация о бедствии на акватории моря. "Пострадавшие" обнаружены на береговой линии и на море, куда не может проехать техника для эвакуации и необходимо задействовать спасательную авиацию.

Фото МЧС РК

Пилоты спасательной авиации МЧС Казахстана дебютировали в учениях в акватории Каспийского моря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Мангистауской области прошла тренировка по поиску и спасению потерпевших на воде.

"Впервые в этих работах задействована спасательная авиация МЧС РК с целью подготовки летного состава. Специалисты тренировались в подъеме на борт парящего воздушного судна условно пострадавших, пилотам требовалось также поднять вертолет в воздух и зависнуть на высоте нескольких десятков метров пока идет подъем пострадавшего", - рассказали в МЧС.

В тренировке приняли участие летный состав Казаваиаспаса, спасатели оперативно-спасательного отряда, личный состав ДЧС Мангистауской области.

Отработаны такие сложные и важные элементы спасательной работы, как:

- спасение и эвакуация пострадавшего с водной поверхности, подъем эвакуируемого на борт зависшего вертолета с применением лебедки;

- спасение и эвакуации пострадавшего из труднодоступной местности на береговой линии;

- системность действий летного экипажа со спасателями оперативно-спасательного отряда.

"Согласно замыслу тренировки, поступила информация о бедствии на акватории моря. Пострадавшие обнаружены на береговой линии и на море, куда не может проехать техника для эвакуации и необходимо задействовать спасательную авиацию.

Тренировка показала хорошую готовность и позволит добиваться положительных результатов в деле спасения людей", - резюмировали в МЧС.