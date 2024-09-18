Селеопасный период завершен в ВКО

В области он длился с 15 мая по 15 сентября

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщили о завершении селеопасного периода, передает Kazpravda.kz

В горных районах области широко распространены процессы селеобразований. Селевую опасность представляют 13 бассейнов рек, расположенные в четырех районах ВКО - Зайсанский район (р. Кендырлык, Джеменей), г. Риддер (р. Громотуха, Белая Уба, Быструха), район Алтай (р. Тургусун), Катон-Карагайский район (р. Сарымсакты, Бухтарма, Урыль, Берель, Калмачиха, Чиндагатуй, Арасан).

Имеющиеся на территории области 144 моренных озера формируют 13 очагов зарождения селя, представляющих угрозу для 11 населенных пунктов

Как отмечают специалисты Казселезащиты, селепроявления возможны лишь после обильных затяжных осадков, при сильном землетрясении.

Оползнеопасные участки в области встречается редко, всего 9 участков, в основном береговые откосы и подрезы гор на автодорогах. Это бассейны рек: Громотуха, Уба, Черновая, Хамир, Бухтарма и Кендерлык, которые расположены в районах: Алтай, Катон-Карагайский, Зайсанский и г. Риддер.

«В селеопасный период, который длился 123 дня, в регионе действовал штаб для отслеживания за обстановкой, работало 10 наблюдательных гидропостов, из них 9 сезонных и 1 круглогодичный, проведено 110 наземных обследований по 13 селеопасным участкам, также 56 обследований по 9 оползнеопасным участкам. Проведено обследование селеопасных участков на гужевом транспорте и батиметрические измерения высокогорных 5 моренных озер бассейна реки Громотуха. Помимо этого два аэровизуальных обследования. По результатам, опасности прорыва морённых озёр и возникновения селей не наблюдается», - прокомментировал руководитель ВК филиала «Казселезщита» Советбек Станбеков.

В настоящее время областной филиал «Казселезащиты» начал работу по подготовке к зимнему лавиноопасному периоду, добавили в ДЧС.