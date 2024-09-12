В Казахстане обновили правила информирования и обучения населения при ЧС

Согласно приказу и.о. министра по чрезвычайным ситуациям от 5 сентября 2024 года, в Правила информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты внесены изменения, передает Kazpravda.kz

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В частности, правила изложили в новой редакции.

«Информирование, пропаганда знаний, обучение населения и специалистов в сфере гражданской защиты проводятся с целью усвоения знаний и умений по организации и выполнению мероприятий гражданской защиты, навыков действий в чрезвычайных ситуациях, ведения аварийно-спасательных и неотложных работ, знания основных приемов и способов самоспасения и взаимопомощи, максимального снижения возможных потерь среди населения и материального ущерба», - говорится в документе.

Пропаганда знаний в сфере гражданской защиты включает:

- организацию пропаганды населения через средства массовой информации, в том числе путем создания на республиканских и областных (городских) телеканалах специальных программ, о порядке действий при чрезвычайных ситуациях;

- организацию регулярных публикаций в печати, на интернет-ресурсах, в социальных сетях, передач по сетям телерадиовещания, пропагандирующих знания в сфере гражданской защиты, правила безопасности в быту и на производстве.

При обучении населения и специалистов в сфере гражданской защиты комплексно используются теоретические и практические формы обучения, такие как лекция, семинар, классно-групповое занятие, тренировка и интерактивные занятия.

Предусмотрено, что уполномоченный орган в сфере гражданской защиты и его территориальные подразделения обеспечивают информирование населения заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, и организует пропаганду знаний в сфере гражданской защиты в соответствии с возложенными на них полномочиями.

Руководители опасных производственных объектов незамедлительно оповещают население, попадающее в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации при угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, путем приведения в действие локальных систем оповещения.

Правила также устанавливают порядок обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты, а также проведение учений и тренировок, в том числе сейсмотренировок и селетренировок, тренировок по эвакуации при пожаре.

Предусмотрены и штабные тренировки по переводу гражданской защиты с мирного на военное положение.

Приказ вводится в действие с 22 сентября 2024 года.