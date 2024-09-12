В Казахстане обновили правила информирования и обучения населения при ЧС

Чрезвычайные ситуации
148
Венера Баталова
корреспондент

Согласно приказу и.о. министра по чрезвычайным ситуациям от 5 сентября 2024 года, в Правила информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты внесены изменения, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, правила изложили в новой редакции.

«Информирование, пропаганда знаний, обучение населения и специалистов в сфере гражданской защиты проводятся с целью усвоения знаний и умений по организации и выполнению мероприятий гражданской защиты, навыков действий в чрезвычайных ситуациях, ведения аварийно-спасательных и неотложных работ, знания основных приемов и способов самоспасения и взаимопомощи, максимального снижения возможных потерь среди населения и материального ущерба», - говорится в документе.

Пропаганда знаний в сфере гражданской защиты включает:

- организацию пропаганды населения через средства массовой информации, в том числе путем создания на республиканских и областных (городских) телеканалах специальных программ, о порядке действий при чрезвычайных ситуациях;

- организацию регулярных публикаций в печати, на интернет-ресурсах, в социальных сетях, передач по сетям телерадиовещания, пропагандирующих знания в сфере гражданской защиты, правила безопасности в быту и на производстве.

При обучении населения и специалистов в сфере гражданской защиты комплексно используются теоретические и практические формы обучения, такие как лекция, семинар, классно-групповое занятие, тренировка и интерактивные занятия.

Предусмотрено, что уполномоченный орган в сфере гражданской защиты и его территориальные подразделения обеспечивают информирование населения заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, и организует пропаганду знаний в сфере гражданской защиты в соответствии с возложенными на них полномочиями.

Руководители опасных производственных объектов незамедлительно оповещают население, попадающее в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации при угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, путем приведения в действие локальных систем оповещения.

Правила также устанавливают порядок обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты, а также проведение учений и тренировок, в том числе сейсмотренировок и селетренировок, тренировок по эвакуации при пожаре.

Предусмотрены и штабные тренировки по переводу гражданской защиты с мирного на военное положение.

Приказ вводится в действие с 22 сентября 2024 года.

#ЧС #население #обучение #правила #изменения

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
Не нужно бояться мирного атома
Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду
Костанайцам простят неустойку
Что иностранные гости говорят об Играх кочевников
Встречи в Великой степи
В этноауле установлена специальная юрта от ЮНИСЕФ
Развитие энергетики нельзя политизировать
Условия для ведения бизнеса улучшатся
Информирование граждан и подготовка инфраструктуры
В Таразе назван лучший знаток казахского языка
Организация тюркских государств приняла общий алфавит
Будем дружить театрами
Танец души на холсте
Аграрным опытом поделятся Нидерланды
Что мешает малому бизнесу нести «золотые яйца»?
Мониторить эмиссии и высаживать леса
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Рожденный на благо своей страны
На энергетической безопасности экономить... опасно
Когда дадут отопление в Астане
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Летучая мышь залетела в квартиру жителей Караганды
Итоги купального сезона подвели спасатели Астаны
Бауыржан Сыздыков освобожден от должности вице-министра по …
Операторов связи обяжут передавать данные об абонентах при …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]