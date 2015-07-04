Свежий выпуск Спасение в шторм Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Субботним вечером войсковой наряд в составе начальника патрульной группы старшины Акылбека Бегенова и рядовых Андрея Дурдымурадова и Андрея Сагынтаева нес службу в прибрежной зоне Актау. Дно моря здесь очень каменистое, и даже заправские пловцы, как правило, не решаются войти в воду при сильной волне. Но этих отдыхающих не остановил даже сильный шторм.

Услышав со стороны моря крики о помощи, старшина Бегенов и рядовой Дурдымурадов, не раздумывая, бросились в воду. В считанные секунды военнослужащие в/;ч 6656 подплыли к тонущим мужчинам и вытащили их на берег.

– Я обернулся и увидел только руку, быстро уходящую под воду, – вспоминает старшина Акылбек Бегенов. – Когда вытащил перепуганного парня, тот закричал, что с ним был друг. Тогда Андрей Дурдымурадов нырнул и вытащил еще одного мужчину, находившегося без сознания.

До приезда бригады врачей ребята оказали спасенным первую медицинскую помощь.

За мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, войсковой наряд представлен к поощрению.



