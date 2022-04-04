В Кызылорде обновили мурал в честь Абая на стене многоэтажки на перекрестке улиц Абая и Муратбаева.

Прежний огромный портрет великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, созданный на этом доме несколько лет назад, со временем растрес­кался, потерял вид, и местные жители стали переживать, что старый мурал совсем не красит областной центр и надо что-то делать.

Поддержал людей депутат городского маслихата Кызылорды, предприниматель Жасулан Жарасбаев. Он выделил средства на материалы для полной реставрации мурала. Художественную работу исполнил талантливый молодой живописец Даулетбек Дильдабек и, как отмечают кызылординцы, исполнил мастерски.

– Вот это другое дело! – говорит житель Кызылорды Анатолий Семикин. – Красота! Новый мурал и город украшает, и возвращает нас к культурному наследию, оставленному народу Абаем. Спасибо меценату, спасибо художнику. Ребята, дерзайте! В Кызылорде достаточно зданий с унылыми стенами, а в Казахстане много известных исторических личностей и выдающихся современников, портреты которых будут к месту на улицах областного центра.