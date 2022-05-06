Свежий выпуск Спасибо, сынок! 6 мая 2022 г. 10:36 Андрей Кратенко, Петропавловск Накануне праздника единства народа Казахстана состоялась республиканская акция «Татулық – тәуелсіздіктің тірегі», на которую из всех регионов страны съехались полицейские разных национальностей, в совершенстве владеющие государственным языком. Северный Казахстан с честью представил младший сержант полиции Илья Масенко. – Акции, подобные «Татулық – тәуелсіздіктің тірегі», вдохновляют и мотивируют на дальнейшее изучение языка, – сказал Илья по возвращении домой. – Я горд тем, что мне довелось участвовать в таком важном мероприятии, как это, да еще и в год 30-летия казахстанской полиции. А недавно произошел вот такой трогательный случай. К 22-летнему сотруднику изолятора временного содержания управления полиции Петропавловска младшему сержанту полиции Илье Масенко подошла старенькая женщина и на казахском языке спросила, как сделать передачу родственнику. Бабушка говорила и понимала только казахскую речь. Илья поговорил с ней по-казахски, подробно и четко объяснил, куда и к кому обратиться, что можно, а что нельзя вкладывать в посылку. В ответ апа тепло благодарила: – Спасибо, сынок! – сказала она и обняла парня. На службу Илья Масенко поступил в январе прошлого года. Казахскому языку учился у отца, майора полиции в запасе Петра Масенко. На пенсию тот уходил с должности участкового инспектора. Петр Григорьевич вырос в казахоязычной среде, хорошо понимал, что казахский пригодится и его сыну, потому с раннего детства учил Илью говорить на государственном языке. В школе и колледже Илья был активным участником различных языковых мероприятий. Занимался ли борьбой қазақ күресі, служил ли в армии – везде он совершенствовал знание языка своей страны. – Илья легко общается с сослуживцами, – говорит о нем руководитель отдела внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции Северо-Казахстанской области Сань Жумагазина, – грамотно работает с документацией. С населением по роду службы контактирует редко, но к нему все равно обращаются за помощью, подходят с вопросами. К себе Илья относится критически, не считает совершенным свой казахский язык. – Пользуюсь, – говорит он, – каждым удобным случаем для того, чтобы углубить свои знания. С удовольствием, например, читаю сейчас книгу Тахауи Ахтанова «Дни гнева» («Қаһарлы күндер») о битве за Москву. Отличная книга, сочный авторский язык помогает улучшить речевые навыки.