Накануне праздника единства народа Казахстана состоялась республиканская акция «Татулық – тәуелсіздіктің тірегі», на которую из всех регионов страны съехались полицейские разных национальностей, в совершенстве владеющие государственным языком. Северный Казахстан с честью представил младший сержант полиции Илья Масенко.

– Акции, подобные «Тату­лық – тәуелсіздіктің тірегі», вдохновляют и мотивируют на дальнейшее изучение языка, – сказал Илья по возвращении домой. – Я горд тем, что мне довелось участвовать в таком важном мероприятии, как это, да еще и в год 30-летия казахстанской полиции.

А недавно произошел вот такой трогательный случай. К 22-летнему сотруднику изолятора временного содержания управления полиции Петропавловска младшему сержанту полиции Илье Масенко подош­ла старенькая женщина и на казахском языке спросила, как сделать передачу родственнику. Бабушка говорила и понимала только казахскую речь. Илья поговорил с ней по-казахски, подробно и четко объяснил, куда и к кому обратиться, что можно, а что нельзя вкладывать в посылку. В ответ апа тепло благодарила:

– Спасибо, сынок! – сказала она и обняла парня.

На службу Илья Масенко поступил в январе прошлого года. Казахскому языку учился у отца, майора полиции в запасе Петра Масенко. На пенсию тот уходил с должности участкового инспектора. Петр Григорьевич вырос в казахоязычной среде, хорошо понимал, что казахский пригодится и его сыну, потому с раннего детства учил Илью говорить на государственном языке.

В школе и колледже Илья был активным участником различных языковых мероприятий. Занимался ли борьбой қазақ күресі, служил ли в армии – везде он совершенствовал знание языка своей страны.

– Илья легко общается с сослуживцами, – говорит о нем руководитель отдела внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции Северо-Казахстанской области Сань Жумагазина, – грамотно работает с документацией. С населением по роду службы контактирует редко, но к нему все равно обращаются за помощью, подходят с вопросами.

К себе Илья относится критически, не считает совершенным свой казахский язык.

– Пользуюсь, – говорит он, – каждым удобным случаем для того, чтобы углубить свои знания. С удовольствием, например, читаю сейчас книгу Тахауи Ахтанова «Дни гнева» («Қаһарлы күндер») о битве за Москву. Отличная книга, сочный авторский язык помогает улучшить речевые навыки.