Спасибо, цирк! Свежий выпуск 667 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

– Если быть более точным, наше первое выступление прошло на манеже Саратовского цирка 24 июля в том же году с этой же программой. Собственно, с этого и началась история Казахского цирка, – вспоминает основатель первой в Казахстане цирковой динас­тии Коржумбаевых Казбек Галымович. – Своего здания у нас еще не было, его построили спустя два года, в 1972-м. Уже после Саратова мы приехали в Алматы. 30 августа 1970 года наши выступления здесь заканчивались, реквизит готовили к отправке к следую­щим гастролям во Фрунзе, нынешний Бишкек. А 1 сентября мы с Соней пошли в ЗАГС Алматы и расписались.

– Сафия Сабишевна, в чем все-таки заключалась сложность «свободной проволоки»?

– Под куполом на тоненькой проволоке мне надо было стоять на одной ноге. И чтобы поставить вторую ногу, необходимо было вначале приподняться на носок. При этом балансировала без помощи рук, – вспоминает заслуженная артистка Казахстана Сафия Коржумбаева. – Задумка эквилибра на свободной проволоке родилась у режиссера Георгия Перкуна еще на стажировке в Саратове. Там я и познакомилась с моим будущим мужем Казбеком, он сам страховал меня во время выступлений, работая с тросами. Зал внизу оставался темным, луч прожектора освещал только меня, тоненькой проволоки не было видно. И создавалось ощущение, что эквилибрист парит в воздухе. Помню, тогда в немецкой газете «Штернс» вышла статья «Пять минут над безд­ной». За свою цирковую жизнь я работала воздушной гимнасткой на корд-де-пареле (вертикальном канате), являлась руководителем этого номера, акробатом на роликах, дрессировщицей собак. Отработала льготный стаж 20 лет и вышла на пенсию в 42 года, хотя могла и в 40. Но в то время я начала выступать вместе с дочкой Камилюшей и не хотела ее оставлять одну.

– Получается, вы так и не ушли на пенсию?

– Нет, ушла. Но на несколько дней, потому что меня вызвало руководство и предложило заняться дрессурой собак. Но я представила собачий лай, суматоху, отказалась. А спустя пару дней приходит Камилюша и, улыбаясь, неожиданно для меня говорит: «Мама, а я согласилась работать с собаками, никуда не денешься, все равно будешь помогать!» Сейчас об этом не жалею, потому что нашу семейную цирковую традицию успешно продолжает сын Тимур.

– Расскажите о детях. Сразу ли они переняли вашу любовь к цирку?

– После Фрунзе мы гастролировали в Душанбе. Но уже во Фрунзе Сафия не стала выступать, так как из-за беременности не могла исполнять эквилибр, но продолжала со мной ездить по гастролям, – продолжил разговор Казбек Галымович. – И в марте 1971-го у нас родилась дочь Камиля. Она стала первым ребенком Казахского цирка, родившимся, образно говоря, «в цирковых опилках». А Сафия уже через три месяца после родов снова выступала на манеже. Когда Камиля подросла и решала, какую профессию выбрать, то о цирке она не думала. Дело в том, что ее бабушка – моя мама, врач по профессии – всячески внушала ей желание учиться на врача. И вот после школы бабушка предложила ей поработать месяц в лаборатории в поликлинике. Насмотревшись на кровь и страдания больных, Камиля однажды упала в обморок, а затем сказала бабушке «нет». И подала документы в Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова. Ее дипломная программа называлась «Карнавал. Его Величест­во Артист». В цирке она выступала вместе с мамой на корд-де-пареле (горизонтальный канат) и работала в номере канатоходцев.

– Тогда цирк возглавлял Халык Бегенов, – добавила в рассказ о становлении семейной цирковой династии Сафия Сабишевна. – Создать новый номер с собачками было его идеей, которую он предложил мне. Я отказалась, а Камиля согласилась. Но в итоге заниматься с собачками пришлось все-таки мне, так как Камилюша выступала еще на горизонтальном канате. А потом уехала с гастролями в Китай.

С красавицей Камилей поговорить не удалось. Первый ребенок из «опилок» Казахского цирка вышла замуж и сегодня живет на берегах туманного Альбиона и растит троих прекрасных детей. Когда в семье Коржумбаевых с легкой руки Камили появились собачки, сыну Тимуру исполнилось всего 6 лет. Но он с удовольствием помогал маме, для него это было игрой и доставляло удовольствие, тем более когда собаки слушались мальчика. Хотя некоторые пудели были выше его ростом.

– Тогда у нас «работали» белый и черный пудели Гранд и Лорд, замечательная дворняжка Лайка, а еще Джесси и Доня – тоже пудели. Когда Камиля вернулась из Китая, мы поехали всей семьей и собаками на гастроли в Украину, – рассказывает Сафия Сабишевна. – Там мы еще приобрели собак и стали готовить новый номер, где вместо реквизитов выступали сами собаки. Этот номер с собачками дважды завоевывал на международном цирковом фестивале бронзовые награды. Тимур ездил с нами во все гастрольные поездки и чуть ли не каждый месяц менял школы, учился в разных городах.

«Только подружусь с ребятами в новой школе, как снова надо уезжать, помню, как не хотелось расставаться с друзьями», – добавил Тимур. И рассказал, как ему однажды пригодились навыки дрессировщика. Он пришел домой к другу, а у того по соседству на привязи собака, которая все время бешено рвалась с цепи и лаяла до хрипоты. Тогда Тимур дал ей команду «фу», и собака неожиданно замолчала, только что-то буркнула и ушла в будку. А вот со своенравной китайской голой собачкой так легко не получается – если она не захочет работать, то ее невозможно заставить. Для циркового искусства, по словам Тимура, наиболее подходят пудели. Дело в том, что их строение позволяет им легко становиться на задние лапы или ходить на передних. Дворняжки, хотя и быстрее запоминают команды, но им труднее адаптироваться под такие трюки. Тем не менее Тимур сегодня набирает в свою дружную команду разные породы собак, многих из них ему просто дарят.

Четвероногие друзья беззаветно и преданно любят Тимура, они послушно прыгают через кольца, бегают по манежу, подают лапы и голос, выступают дружной коман­дой. И самое главное – вмес­те с Тимуром продолжают дарить радость и улыбку, хорошее настрое­ние и восторг многочисленным поклонникам циркового искусства.



(Окончание. Начало – в «КП», № 94 от 22.05.2015)