Спешите видеть!

В экспозиции, посвященной Наурызу, представлены произведения живописи, современного и традиционного декоративно-прикладного искусства из фондов музея.

– Многие произведения экс­понируются впервые. В частности, это монументальные сюжетные гобелены, созданные артелью «Ковровщица». Она была открыта в конце 1930-х годов, ознаменовав новый этап в современном декоративно-прикладном искусстве Казахстана, – отмечает куратор выставки, руководитель отдела прикладного искусства Казахстана­ ГМИ РК им. А. Кастеева Наталия Баженова. – В разработке эскизов для гобеленов принимали участие известные казахстанские художники – Абылхан Кастеев, Николай Цивчинский, Аубакир Исмаилов, Гульфайрус Исмаилова.

Можно увидеть три гобелена артели: «Пляшущие девушки» (1938), «Баян-Сулу» (1948), «Вес­на» (1956). В 1960 году артель была преобразована в Алма-Атинскую коврово-ткацкую фабрику. Также представлены произведения именитых мастеров декоративно-прикладного искусства Курасбека Тыныбекова, Амангуль Ихановой и других. Они, по словам искусствоведа, знакомят с этапом расцвета национальной школы гобелена, который приходится на 70-е годы XX века.

Внимание ценителей искусства привлекают произведения мэтров казахстанской живописи Айши Галимбаевой, Гульфайрус Исмаиловой, Токболата Тогыс­баева, Абдрашита Сыдыханова, Али Джусупова.

– Так, Абдрашит Сыдыханов – основатель знаковой живописи в Казахстане. На протяжении 25 лет он работал художником-постановщиком на киностудии «Казахфильм», – рассказывает Наталия Баженова. – На выставке одна из его ранних работ под названием «Айтыс», датированная 1973 годом.

Многие зрители любят натюрморты Айши Галимбаевой «Дастархан», «Аяккап», теплые и душевные полотна Гульфайрус Исмаиловой «Народная мастерица», «Кумыс. Натюрморт», «Головные уборы». Экспонируются работы и ныне творящих художников – Алексея Уткина, Нелли Бубэ, Ботагоз Аканаевой и других.

Все произведения так или иначе соответствуют тематике весеннего праздника. Это была одна из задач выставки. Примечательно, что близ живописного полотна Гульфайрус Исмаиловой с изображением головных уборов невесты в стеклянной витрине представлен прекрас­ный образец традиционного саукеле.

– Казахское традиционное ювелирное искусство – показатель высокого уровня мастерства зергеров, их работы разнообразны, отличаются красотой и изяществом, – отмечает Наталия Баженова.

Ковры, масштабные войлочные текеметы, казахская народная вышивка, деревянная мебель и посуда отражают богатую историю, традиции и многообразие культуры казахского народа.