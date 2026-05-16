PGL Astana 2026: первый игровой день собрал около 7000 зрителей в столице

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание болельщиков было приковано к выступлениям казахстанских игроков

Фото: акимат Астаны

В Астане успешно стартовал международный турнир PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2. Первый игровой день соревнований, проходящих в Barys Arena, собрал около 7 тысяч зрителей и вызвал большой интерес среди жителей и гостей столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат 

В полуфинал турнира вышли 4 команды: MOUZ, Team Spirit, Magic и Falcons. Уже в первый день зрители смогли увидеть напряженные противостояния, яркие игровые моменты и высокий уровень организации мероприятия.

Особое внимание болельщиков было приковано к выступлениям казахстанских игроков. На арене царила атмосфера поддержки, а трибуны активно встречали каждое успешное действие любимых команд и киберспортсменов.

Среди гостей турнира — чемпион мира по Counter-Strike Даурен Кыстаубаев, игрок FURIA Esports Даниил Голубенко, стример Слава Бустер, ведущий турниров PGL James Banks, а также чемпион мира Габриель Толедо.

«Атмосфера на Barys Arena была просто невероятной, давно не видел такого ажиотажа вокруг киберспорта. На трибунах чувствовалась настоящая энергия. Люди поддерживали команды, скандировали и искренне переживали за каждый раунд. Очень рад, что смог побывать на этом турнире», – сказал один из болельщиков.

По словам организаторов и экспертов, проведение турнира способствует развитию событийного туризма и укрепляет позиции Астаны как международной площадки для крупных киберспортивных мероприятий. Иностранные гости отмечают высокий уровень организации, современную инфраструктуру столицы и растущий интерес молодежи Казахстана к киберспорту.

Сегодня, 16 мая, турнир продолжится матчами второго игрового дня. Болельщиков ждут новые встречи сильнейших команд и насыщенная атмосфера большого киберспортивного праздника.

