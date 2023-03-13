Спецоперация КНБ: задержан подозреваемый в торговле оружием и поддельными долларами

Из незаконного оборота изъято 4 единицы оружия: автоматы «Калашникова» различных модификаций, незарегистрированные гладкоствольные ружья, более 450 боеприпасов и поддельные доллары США в особо крупном размере.

Фото пресс-службы КНБ РК

Сотрудники Комитета национальной безопасности провели на территории Жамбылской области спецоперацию по пресечению канала незаконного оборота оружия и поддельной иностранной валюты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Как рассказали в комитете, задержан организатор преступной деятельности, наладивший законспирированный канал сбыта криминального оружия и фальшивых долларов США.

«Операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой вскрыта и задокументирована устойчивая преступная схема поставок стрелкового оружия, боеприпасов, а также поддельных американских банкнот.

Злоумышленником соблюдались повышенные меры конспирации, использовались современные технические средства связи, что усложняло изобличение действовавшей криминальной схемы», - рассказали представители КНБ РК.

По данным ведомства, «противоправные деяния подозреваемого представляли угрозу общественно-экономической безопасности страны».

Из незаконного оборота изъято 4 единицы оружия: автоматы «Калашникова» различных модификаций, незарегистрированные гладкоствольные ружья, более 450 боеприпасов и поддельные доллары США в особо крупном размере.

«Благодаря своевременно принятым мерам преступный бизнес ликвидирован. Задержанный дал признательные показания и на основании ст.128 УПК РК с санкции суда водворен в следственный изолятор сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении КНБ.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.