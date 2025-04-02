Спикер Мажилиса поручил срочно подготовить законопроект по борьбе с киберпреступностью

Мажилис
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Ерлан Кошанов отметил значительное увеличение масштабов преступлений в цифровой среде, так и риски, связанные с ними

Фото: пресс-служба Мажилиса

Председатель Палаты высказался о проблеме кибермошенничества в Казахстане, передает Kazpravda.kz

«В последнее время значительно возросли как масштабы преступлений в цифровой среде, так и риски, связанные с ними. Поэтому выступившие по этой теме депутаты подняли очень актуальные вопросы. Но мы должны искать не только виновников, но и способы решения проблемы. Наверное, сегодня сложно найти человека, которому бы не звонили и не присылали сомнительные сообщения кибермошенники», - отметил Кошанов.

По его словам такая тенденция наблюдается не только в Казахстане, она захватила весь мир и поэтому Президент дал соответствующее поручение для решения этого вопроса.

«Несмотря на то, что в стране ведется серьезная борьба с этим явлением, киберпреступления все еще продолжаются. Поэтому сегодня как никогда важно работать над еще большим ужесточением ответственности в киберпространстве. Понятно, что большая часть кибератак идет из-за рубежа, и имеет транснациональный характер», - сказал спикер Мажилиса.

По мнению Ерлана Кошанова, ответственность должна рассматриваться одинаково для всех участников этой цепочки. То есть к строгой ответственности должны быть привлечены не только организаторы мошеннических схем, но и те, кто способствует этому. Это мобильные операторы, недобросовестные сотрудники финансовых организаций, дропперы и другие.

«Эта проблема поднимается не первый раз. До этого депутаты неоднократно обращались с запросами в уполномоченные органы. Ранее мы нашли эффективные решения не менее острых проблем. Как вы помните, в свое время большое беспокойство среди населения вызывали массовые кражи скота, серьезно обострилась проблема браконьерства», - отметил глава Мажилиса. 

Как рассказал председатель Палаты, тогда депутатами были приняты отдельные нормы по каждому направлению и ужесточили уголовную ответственность за эти преступления. Тем самым была поставлена точка по этим вопросам. Он также заметил, что кража невест также до сих пор остается серьезной проблемой общества. По ней депутаты также рассматривают возможность ужесточения закона.

«Теперь мы должны усилить борьбу с киберпреступностью и максимально ужесточить уголовную ответственность. Без усиления закона невозможно остановить действия мошенников, доставляющих неудобства населению. Поэтому поручаю ответственному комитету Мажилиса срочно подготовить соответствующий законопроект», - в заключении добавил Ерлан Кошанов.

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