Спикер Мажилиса встретился с делегатами молодежного лагеря «Жастар Рухы»

Фото: пресс-служба AMANAT

Как отметил в своем выступлении спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, молодежь всегда находится в авангарде трендов и, будучи движущей силой нашего государства, является будущим Справедливого Казахстана.

«Два года назад на форуме в Зеренде было принято решение о переименовании молодежного крыла партии. Изменилось не только название, но и суть организации. С тех пор «Жастар Рухы» активно работает и стала ведущим движением, объединяющим молодежных лидеров по всей стране. В своем обращении к участникам Зерендинского форума глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил три основных приоритета для современного развития молодежи: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Эти направления стали основой для дальнейшего развития нашего молодежного крыла», – сказал он.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что сегодня государство многое делает для решения социальных проблем молодежи. По линии партии реализуются проекты по обеспечению занятости молодежи «Жастарға жұмыс», повышению финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам», выдаче льготных займов для сельских жителей «Ауыл аманаты». Кроме того, на законодательном уровне решаются проблемы лудомании, наркомании, закредитованности населения. Вместе с тем, сегодня перед молодежью все еще много социальных вызовов. И миссия «Жастар Рухы» – это мобилизация молодежи на решение текущих проблем и всестороннее вовлечение ее в реализацию государственных проектов, отметил Ерлан Кошанов.

Также председатель партии обратил внимание на эффективность волонтерской деятельности «Жастар Рухы». В частности, в острый период весенних паводков именно активисты молодежного крыла партии AMANAT стали примером истинного патриотизма и гражданской ответственности. Они на деле продемонстрировали качества, которые соответствуют концепции «Адал азамат».

Кроме того, в ходе форума участники мероприятия высказали ряд инициатив по вовлечению молодежи в политическую и социальную жизнь. Это создание молодого пула политиков, способных разбираться в сложных политических процессах и эффективно работать с фейк-новостями; развитие креативной индустрии, особенно в сельских районах; внедрение системы поддержки волонтеров, в том числе путем предоставления преимуществ при поступлении в учебные заведения или трудоустройстве.

Молодые лидеры предложили расширить партийную акцию «Таза бейсенбі», которая проходит под эгидой общенациональной инициативы президента «Таза Қазақстан». В частности, начать работы по очистке русел рек и водоемов, где ранее возводились укрепления от паводков, проводить разъяснительную работу о важности заботы об окружающей среде, установить в общественных местах автоматы для сортировки мусора, а также продолжить проведение «чистых четвергов» и в следующем году.