Спикер Парламента Армении посетил Мажилис

Мажилис
71

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном, который прибыл в Астану с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента

Фото: Мажилис

Приветствуя высокого гостя, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Армения является важным и перспективным партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа. Он отметил, что наша страна с большим интересом наблюдает за масштабными политическими, экономическими и социальными реформами, которые проводит руководство Армении. 

– В прошлом году мы отметили 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией. Символично, что главы наших государств обменялись официальными визитами по случаю этого юбилея. Это были два знаковых события, придавших мощный импульс сотрудничеству между нашими государствами в новых геополитических условиях. Они увенчались подписанием целого ряда соглашений, охватывающих все области нашего сотрудничества, – сказал спикер Мажилиса.

В ходе встречи спикеры парламентов обсудили вопросы законодательного оформления договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и поддержки новых экономических и культурных проектов.

Спикер Мажилиса проинформировал армянского коллегу о проводимых в стране реформах и законотворческой работе. В ходе беседы стороны отметили, что принятые в Казахстане законы, направленные на укрепление социальной справедливости, верховенства закона и порядка, представляют интерес для Армении. В этой связи парламенты договорились об обмене опытом по линии профильных комитетов.

В своем ответном слове Ален Симонян отметил необходимость активизации отношений по линии парламентов.

– Развитие межпарламентских связей способствует лучшему взаимопониманию, укреплению доверия, а также эффективной реализации двусторонних договоренностей. В культурно-гуманитарной сфере важным событием стали Дни культуры Казахстана в Армении, которые прошли в апреле этого года. Армянская сторона также высоко ценит отношение властей и народа Казахстана к армянской общине, которая является важным связующим звеном между нашими странами и народами, – сказал председатель Национального Собрания.

Стороны обсудили также широкий спектр вопросов экономического, логистического, культурно-гуманитарного сотрудничества.

#Казахстан #Кошанов #Армения

Популярное

Все
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Укротительницы ветров и повелительницы времени
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Призвание – помогать животным
По субсидиям тоже бывают долги
Химия угля: новое дыхание индустрии
Историю подвига в сердце храним
Подведены итоги I Международного театрального фестиваля «Сырдың Сәбирасы»
Отремонтировать, продлить и сэкономить
Готовы сделать «лецитиновый рывок»
Покорили сердца самаркандцев
Построят две крупные ветряные электростанции
«Люблю разговаривать со своей многотонной машиной»
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
«Кайрат» упрочил свое лидерство
В Таразе открыли музей Бауыржана Момышулы
Больше нет понятия «трехсменка»
Должники за рубежом не отдохнут
Всегда на страже закона и порядка
Зеленый свет на пути «зеленой» генерации
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Будущее – за цифровыми активами
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
В Минобороны обратились к казахстанцам
В Байсеите родились герои Бреста
Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Великой Победы
От брони до боеприпасов
Подвиг на все времена
Премьер Индии отменил визиты в Европу
Вася-казах
Книгу фронтовых писем представили в Астане
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации

Читайте также

Ерлан Кошанов и То Лам договорились о расширении межпарламе…
Глава Мажилиса вручил Шандору Фазекашу орден «Достық»
Глава Мажилиса рассказал о вкладе каждой казахстанской семь…
Мажилис принял новый Налоговый кодекс

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]