Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном, который прибыл в Астану с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента

Фото: Мажилис

Приветствуя высокого гостя, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Армения является важным и перспективным партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа. Он отметил, что наша страна с большим интересом наблюдает за масштабными политическими, экономическими и социальными реформами, которые проводит руководство Армении.

– В прошлом году мы отметили 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией. Символично, что главы наших государств обменялись официальными визитами по случаю этого юбилея. Это были два знаковых события, придавших мощный импульс сотрудничеству между нашими государствами в новых геополитических условиях. Они увенчались подписанием целого ряда соглашений, охватывающих все области нашего сотрудничества, – сказал спикер Мажилиса.

В ходе встречи спикеры парламентов обсудили вопросы законодательного оформления договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и поддержки новых экономических и культурных проектов.

Спикер Мажилиса проинформировал армянского коллегу о проводимых в стране реформах и законотворческой работе. В ходе беседы стороны отметили, что принятые в Казахстане законы, направленные на укрепление социальной справедливости, верховенства закона и порядка, представляют интерес для Армении. В этой связи парламенты договорились об обмене опытом по линии профильных комитетов.

В своем ответном слове Ален Симонян отметил необходимость активизации отношений по линии парламентов.

– Развитие межпарламентских связей способствует лучшему взаимопониманию, укреплению доверия, а также эффективной реализации двусторонних договоренностей. В культурно-гуманитарной сфере важным событием стали Дни культуры Казахстана в Армении, которые прошли в апреле этого года. Армянская сторона также высоко ценит отношение властей и народа Казахстана к армянской общине, которая является важным связующим звеном между нашими странами и народами, – сказал председатель Национального Собрания.

Стороны обсудили также широкий спектр вопросов экономического, логистического, культурно-гуманитарного сотрудничества.