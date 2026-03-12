Спикер Сената: Глава государства уделяет приоритетное внимание формированию инклюзивного общества

Премьера художественного фильма «Ерекше» состоялась сегодня в столичном кинотеатре Kinopark, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

Это картина – история о несгибаемой воле и безграничной доброте. На предпоказе побывали и сенаторы во главе со спикером Палаты, президентом Казахстанской Федерации бочча Мауленом Ашимбаевым. Фильм уникален тем, что вместе с профессиональными актерами на экране появляются действующие параспортсмены-боччисты. Это придает ленте особую искренность и точность в деталях.

В своем выступлении президент Казахстанской Федерации бочча Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на том, что художественный фильм о жизни спортсменов-боччистов «Ерекше» направлен на усиление процессов дальнейшего построения инклюзивного общества – вопросе, которому со стороны Главы государства уделяется приоритетное внимание.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчёркивает важность построения инклюзивного общества – среды с равными возможностями для всех. В рамках реализации данного принципа на государственном уровне предпринимаются комплексные меры по устранению барьеров и поддержки прав каждого человека с инвалидностью. Преобразования, которые сегодня реализуются в нашей стране, в том числе конституционная реформа, направлены именно на укрепление принципов справедливости, равных возможностей, открытого и инклюзивного общества», – сказал он.

Маулен Ашимбаев подчеркнул важность и актуальность фильма, который дает возможность переосмыслить привычные ценности и увидеть мир глазами тех, для кого каждый шаг – это маленькая победа.

«Культура инклюзии строится не только на законодательной базе, но и на искренней эмпатии – способности слышать и понимать друг друга. Поэтому кино является одним из важных инструментов трансляции этих ценностей. Фильм «Ерекше» – это большой вклад в развитие параспорта, реализацию потенциала параспортсменов и культуры инклюзии в стране. Используя язык искусства и добрый юмор, проект помогает поднимать важные темы, касающиеся людей с особыми потребностями. «Ерекше» – это фильм о несгибаемой воле и силе духа наших параспортсменов. Это история о том, как вера и целенаправленный труд создают фундамент для больших побед в нашем обществе», – отметил он.

Спикер Сената также выразил благодарность руководителю сети кинотеатров Kinopark Алмазу Малдыбаеву, режиссёру Ернару Нургалиеву, сценаристу Сержану Серикбай, продюсерам и актерскому составу, съёмочной команде за поддержку параспортсменов и внимание к таким важным социальным инициативам.

В съемках, как было отмечено, участие принимали как профессиональные актеры, так и действующие спортсмены из Казахстана и Кыргызстана, чтобы максимально достоверно передать атмосферу соревнований. Главные роли исполнили Жасулан Копберген, Акерке Назарбекова и Расул Бауыржан.

В центре сюжета – молодой парень Арман, привыкший жить легко и без последствий. Однако одна ошибка приводит его к общественным работам в спортивном комплексе, где он знакомится с Айгерим и её братом Дидаром. Эта встреча открывает для него совершенно другой мир, где настоящая сила измеряется не статусом и деньгами, а стойкостью, верой и умением не сдаваться.

Отметим, кинопроект реализован при содействии Казахстанской федерации бочча совместно с Kinopark и продюсерской студией Tiger Films, а также при поддержке партнеров. Вырученные от показа в кинотеатрах этого фильма средства будут направлены на поддержку детей с инвалидностью.

