Спикер Сената наградил лауреатов конкурса «Мерейлі отбасы»

Сенат
190

В преддверии Дня Республики в Астане состоялся финал Национального конкурса «Мерейлі отбасы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Финалисты – победители региональных туров со всей страны. Поздравил и вручил награды лауреатам республиканского конкурса спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев.

Приветствуя участников, Маулен Ашимбаев отметил уникальность традиционного конкурса и символичность его проведения в преддверии Дня Республики и 35-летия принятия Декларации о суверенитете страны. Проект «Мерейлі отбасы», как было отмечено, способствует укреплению преемственности и вносит значительный вклад в продвижение национальных ценностей.

В своем выступлении спикер Сената отметил, что Глава государства неоднократно подчеркивал решающий вклад института семьи в формирование нового качества нашей нации.

«Семья в казахской культуре издревле обладает сакральным значением. Сплоченность семьи – залог единства и стабильности общества. Поэтому такие ценности, как почитание родителей, сохранение родственных отношений, стали стержнем национальной культуры. По поручению Президента страны Касым-Жомарта  Токаева в последние годы реализуются комплексные реформы по укреплению института семьи, защите материнства и детства, продвижению правильной системы ценностей в обществе. В сентябрьском Послании Глава государства обозначил важные задачи, направленные, прежде всего, на поддержку семьи, охрану здоровья матери и ребенка, защиту их прав. Уверен, что все эти социальные инициативы будут способствовать росту благосостояния граждан и укреплению семейных ценностей в стране», – резюмировал Маулен Ашимбаев.

В своем выступлении спикер Сената также остановился на законодательной работе Палаты в рамках реализации соответствующих поручений Главы государства. В частности, речь шла о таких масштабных проектах, как «Национальный фонд – детям», «Келешек мектептері» и внедрении цифровых технологий в образовательный процесс.

Поздравляя лауреатов конкурса «Мерейлі отбасы», спикер Сената выразил признательность конкурсантам за активное участие и вклад в возрождение нравственных и семейных ценностей.

Лауреатами конкурса «Мерейлі отбасы 2025» стали 20 семей. Среди них – творческая семья Мекебаевых из Акмолинской области, династия ремесленников Бекдайыр из Алматинской области, Туремуратовы из Актюбинской области, чета Сыдыкбаевых из области Абай. Победителями городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента стали семьи Айткожиных, Дуйсебаевых, Нуртаевых соответственно, а от Западно-Казахстанской области – семья Суюнгаровых.

Образцовой семьей Карагандинской области признана династия шахтеров Ключниковых, Северо-Казахстанской – семья механизатора Узбековых, Атырауской – семья железнодорожников Утеповых, Костанайской – семья активных тружеников Эгамбердиевых, Жамбылской – династия железнодорожников трех поколений Бектасовых.

От области Жетысу лучшими оказалась семья Бектеновых, укрепляющая культурное и спортивное наследие, Павлодарской области – династия шахтеров Турсунбаевых, Улытауской – семья аграриев Капбасовых, Кызылординской – семья заслуженных тружеников Абсадыковых, Мангистауской – семья  общественных деятелей и тружеников Шолтамановых, Туркестанской – семья агронома Молдабековых и от Восточно-Казахстанской области – трудовая династия Жакиповых, посвятившая свою жизнь охране природы.

#Сенат #Ашимбаев

