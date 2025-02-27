Спикер Сената высказался о соцзащите резервистов казахстанской армии

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По словам первого вице-министра труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасова, если военнослужащие резервной службы получили травмы во время тренировочных сборов и даже получили инвалидность, компенсация им будет выплачиваться по одним нормам, а если в такой ситуации окажутся другие военнослужащие и офицеры, то оплата им будет производиться по другой системе.

Такое разделение спикеру Сената показалось, как минимум, нелогичным.

«Если резервисты получают травмы во время военных сборов, то есть в течение тех 60 дней или 2-3 дней, когда они находятся в воинских частях, почему им не предусмотрена компенсация, соответствующая уровню выплат военнослужащих? Они же получили ранение не дома, не на работе, а во время этих военных учений. Необходимо еще раз тщательно проработать этот вопрос. Когда закон начнет реализовываться на практике, нужно принять во внимание и внимательно изучить этот аспект. Конечно, уверен, офицеры не должны доводить до трагических случаев. Вообще получение инвалидности в армии – это ЧП. Однако в жизни всякое может произойти, и поэтому мы должны учитывать все нюансы. Это социально значимый вопрос», – сказал Маулен Ашимбаев.

Напомним, сегодня на заседании Сената депутаты рассмотрели и одобрили в двух чтениях Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов». Закон предусматривает формирование правовой основы для обеспечения резервными силами Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.