Спикер Сената выступил на открытии курса по развитию логистической отрасли

Сенат
Айман Аманжолова
корреспондент

Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в открытии курса по развитию транспортно-логистической отрасли «Казахстан: транзитный хаб Центральной Азии». Мероприятие организовано в рамках нового проекта, инициированного палатой совместно с администрацией Президента, и продолжает серию образовательных курсов по расширению аналитических навыков и повышению компетенций специалистов.

Фото: Н.Байбулин

Участники – члены Клуба экспертов при Сенате, а также выпускники Школы аналитики, активно практикующие в данной сфере, всего около 50-ти человек, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам Спикера, уникальное положение Казахстана позволяет ему обеспечивать 80% континентального транзита между Китаем и Европой. Реализация этого конкурентного преимущества является стратегической задачей, на которой неоднократно акцентировал внимание Глава государства.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность максимально эффективного использования транзитно-транспортного потенциала нашей страны. Реализация экономического потенциала Казахстана и всего региона во многом зависит от качества и эффективности транспортной инфраструктуры, а также от уровня координации с государствами-партнерами. Сегодня мы наблюдаем активное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута – Middle Corridor, который становится перспективным и взаимовыгодным направлением международной торговли. В условиях сегодняшней геополитической ситуации этот маршрут имеет стратегическое значение.  Вместе с тем перед нами остается широкий спектр задач по развитию транспортно-логистического потенциала страны. Важным направлением также является аналитическое сопровождение этой работы. Надеюсь, и этот образовательный проект будет работать на это», – сказал Спикер палаты, обращаясь к участникам встречи.

В работе семинара в этот день также приняла участие заместитель руководителя администрации Президента Асель Жанасова, эксперты по развитию транспортно-логистической отрасли и представители компаний, обеспечивающих работу всех звеньев товаропроводящей цепи и транспортных коридоров страны.

В ходе обучающего курса «Казахстан: транзитный хаб Центральной Азии», который продлится с 24 апреля до 2 мая, участники обсудят и обменяются мнениями касательно ключевых принципов принятия решений в сфере инфраструктуры, логистики и управления потоками, а также получат целостное понимание роли страны как стратегического транзитного хаба. Перед участниками выступят руководители Национальных компаний из сферы логистики и эксперты отрасли

Отметим, ранее были реализованы совместные курсы Taldau community с Национальным банком по денежно-кредитной политике, а также с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития – по применению Big Data и искусственного интеллекта. Кроме того, при поддержке сообщества выпускников Гарварда был проведен тренинг по навыкам ведения переговоров и стратегическим коммуникациям.

#Сенат #Ашимбаев

