Списки на получение жилья проверят

Ипотечные программы востребованы

О ключевых достижениях строительной отрасли, реформировании жилищной политики и реализации программ в данной сфере доложили министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин, председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, акимы Мангистауской и Павлодарской областей.

Как было озвучено докладчиками, за 11 месяцев 2024-го объем строительных работ доведен до 6,9 трлн тенге, что выше уровня аналогичного прошлогоднего периода на 10,3%. В нынешнем году планируется ввести рекордные 18 млн кв. метров жилья, то есть выше показателя 2018-го на 44%.

Для достижения высоких показателей инвестирования средств в отрасль министерством приняты беспрецедентные меры по стимулированию жилищного строительства. В текущем году за счет всех источников на эти цели запланировано 965 млрд тенге, которые обеспечат заселение в 41 тыс. новых квартир более 160 тыс. граждан.

В рамках реформирования жилищной политики принят закон, предусмат­ривающий передачу «Отбасы банку» функций местных исполнительных органов по постановке на учет и распределению жилья.

– Такая политика позволит оптимизировать процесс получения жилплощади. Распределение будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов, что позволит обеспечить квартирами в первую очередь граждан, состоящих в очереди продолжительное время. Также законом предоставляется право приватизации арендного жилья. Норма вступила в силу с 4 декабря текущего года. Это коснется более 50 тысяч граждан. Нововведения вступят в силу в мае следующего года, – подчеркнул министр.

Канат Шарлапаев также напомнил, что для системного решения проблем незаконной застройки и минимизации фактов некачественной разработки градостроительной документации с начала года внедрен институт градостроительной экс­пертизы.

Чтобы обеспечить прозрачность, качество и удобство для всех участников строительного процесса в отрас­левом министерстве выстраивают единую цифровую экосистему, охватывающую жизненный цикл возведенного объекта от момента его проектирования до сноса. Для совершенствования законодательства в сфере строительства разработан проект Строительного кодекса, который находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

О ходе исполнения программ поддерж­ки жилищного строительства в 2024 году членов Правительства проинформировал председатель правления Национального управляющего холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин.

По его словам, нынче общая сумма поддержки жилищного строительства за счет инструментов АО «Казахстанская жилищная компания» составит 640,3 млрд тенге. За 11 месяцев года поддержаны проекты на 604,2 млрд тенге.

– С целью сохранения темпов строительства социального жилья в 2025 году предлагается задействовать механизм «микширования» уже выделенных средств Национального банка и возвратных средств Национального фонда. Это позволит через облигационные займы направить в регионы около 160 миллиардов тенге по средневзвешенной ставке 4,25% годовых, – отметил спикер.

Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова сообщила об итогах осуществления ипотечных программ «Наурыз», «Отау» и «Асыл мекен». По состоянию на 1 декабря 2024 года свыше 6,6 тыс. человек оформили займы и стали обладателями собственного жилья.

Подытоживая выступления, Премьер-­министр Олжас Бектенов отметил важность повышения качества строительства и прилегающей инфраструктуры, эффективного использования выделенных средств и актуализации информационной базы очередников на жилье. Руководитель Правительства поручил ускорить инвентаризацию списков в регионах, подчеркнув, что в очередях должны быть реально нуждающиеся граждане.

В рамках поставленной Главой государства задачи по вводу до 2029 года 111 млн кв. мет­ров нового жилья в 2023-м была актуализирована Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. В текущем году Правительством реализован дополнительный комплекс мер: принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики», запущены новые льготные ипотечные программы, увеличено финансирование по действующим механизмам. Для предотвращения фактов заключения договоров без предоставления гарантий вносятся поправки в законодательство для дополнительной защиты дольщиков.

– Множество компаний-застройщиков в обход установленного порядка продолжают привлекать средства дольщиков, заключают договоры без предоставления каких-либо гарантий. Сейчас Мажилисом Парламента разработан законопроект по вопросам долевого строительства. Министерству необходимо качественно отработать с депутатами все аспекты усиления контро­ля процессов привлечения долевых средств. Также я поручаю выработать механизм по заключению договоров долевого строительства, который должен полностью исключить риски для наших граждан, – акцентировал внимание Олжас Бектенов.

Для исполнения планов по вводу жилья и инженерных сетей на текущий и 2025 годы Министерству промышленности и строительства совместно с акиматами регионов дано указание обеспечить соответствующие условия.

С учетом новых ипотечных программ и прогнозируемого роста строительства перед отраслевым министерством совместно с госорганами и организациями поставлена задача по повышению доли отечественных материалов в проектах строительного и коммунального секторов. Министерству также поручено обеспечить в 2025 году запуск запланированных проектов по производству стройматериалов.

О портах, дорогах и экспорте

В рамках исполнения поручения Главы государства по формированию в Казахстане полноценных транспортно-­логистических хабов в Центральной Азии и Каспийском регионе вокруг страны создаются производственные площадки и торговые центры, выполняющие весь комплекс операций по обработке грузов.

Объекты будут действовать на границе с Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Россией и на Каспийском побережье. Их строительство ускорит торговое взаимодействие с приграничными странами, увеличит рост несырьевого экспорта на 30%, упростит логистические процедуры для бизнеса.

О создании сети приграничных торгово-­экономических хабов, привлечении инвестиций и укреплении экспортного потенциала республики доложил министр торговли и интегра­ции Арман Шаккалиев.

По словам министра, ведется работа по формированию пяти трансграничных хабов, к территориям которых уже подведено железнодорожное и автомобильное сообщение. «Хоргосский узел» станет ключевым элементом в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, «Каспийский узел» – связующим звеном на транскаспийском международном маршруте.

Центр трансграничной торговли «Евразия» послужит импульсом для развития промышленной кооперации с Россией. МЦПК «Центральная Азия» будет способствовать развитию производственной кооперации и дистрибуции товаров на границе с Узбекистаном, а Индустриальный торгово-­логистический комп­лекс позволит создать условия для осуществления проектов на границе с Кыргызстаном.

Прорабатывается создание контейнерных хабов в портах Актау и Курык Мангистауской области, мультимодальных авиахабов в аэропортах Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе.

В настоящее время проекты переданы в ведение местных исполнительных органов, практическое их воплощение будет обеспечено совместно с инвесторами.

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров доложил участникам заседания о мерах, принимаемых по модернизации транспортной инфраструктуры, развитию международных транзитных коридоров и упрощению таможенных процедур. Спикер сообщил, что в рамках развития «Каспийского узла» полным ходом идет работа по модернизации морских портов Актау и Курык. В порту Актау осуществляется проект по строительству контейнерного хаба. Завершение работ запланировано на конец следующего года. Объект позволит увеличить пропускную способность порта до 250 тыс. ДФЭ в год.

В текущем году в порту Курык запущен новый зерновой терминал мощностью один миллион тонн в год. На «Хоргосском узле» казахстанско-германским совместным предприятием ТОО «Skyhansa» начата работа над проектом грузопассажирского аэропорта. Предполагается создание авиа­ционного грузового хаба, включаю­щего грузовой терминал со складами временного хранения, топливное хранилище, авиационно-технический центр для обслуживания воздушных судов и грузовую авиакомпанию на территории СЭЗ «Хоргос». Для увеличения пропускной способности планируется модернизация станции Алтынколь.

Аналогичную работу также планируется провести в Индустриальном торгово-логистическом комплексе, который расположен на границе с Кыргызстаном. В Центре трансграничной торговли «Евразия» и Международном центре промышленной кооперации «Центральная Азия» ожидается ремонт автомобильной дороги Постепное – Федоровка (144 км) и строительство железнодорожной линии Дарбаз – Мактаарал (152 км), которые позволят увеличить пропускную способность.

Премьер-министр подчеркнул важность усиления работы по поиску инвесторов и повышению инвестиционной привлекательности хабов, отметив, что полноценный запуск всех запланированных проектов даст возможность сократить время прохождения грузов, повысить объем промышленного производства, увеличить налоговые поступ­ления и создать новые рабочие места.

Развитие хаба «Центральная Азия» на границе с Узбекистаном увеличит пропускную способность железнодорожной инфраструктуры на 20 млн тонн в год, а создание контейнерного хаба в порту Актау – перевалку грузов с 92 до 300 тыс. контейнеров в год.

– В целом система хабов должна сформировать единое торгово-транспортное пространство с нашими торговыми парт­нерами. Это значительно увеличит товарооборот между странами и укрепит стратегические отношения с соседними государствами. Для получения планового эффекта требуется мобилизация всех ресурсов заинтересованных госорганов и акиматов, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Вместе с тем важно эффективно использовать потенциал коридоров Восток – Запад, Север – Юг и Транскаспийского международного транспортного марш­рута, которые обеспечивают выход на рынки Китая, стран Персидского залива, Кавказа и Европы.

Глава Правительства поручил министерствам иностранных дел, торговли и интеграции совместно с акиматами сформировать пул потенциальных иностранных инвесторов на каждый из хабов и проработать их участие в проектах, а также определить условия деятельности управляющих компаний. Необходимо на постоянной основе вести работу по качественному заполнению хабов перспективными проектами.

Министерству промышленности совместно с министерствами национальной экономики, финансов и акиматами необходимо в месячный срок принять меры по созданию и расширению специальных экономических зон для развития трансграничных хабов. Акиматам поручено обеспечить все хабы базовой инфраструктурой, включая электроэнер­гию, водоснабжение, транспортные пути и коммуникации.

Особое внимание Олжас Бектенов уделил вопросу обеспечения электроэнергией Индустриального торгово-логистического­ комплекса. Министерству энергетики и акимату Жамбылской области поручено в кратчайшие сроки построить подстанцию в Кордайском районе. Перед Министерством торговли и интеграции поставлена задача по обеспечению эффективной координации всех участников процесса по созданию и развитию трансграничных хабов.