Спонсор помог инвалидам

Для инвалида второй группы Сары Батырбековой фирма приобрела новую швейную машинку и оверлок. Фотоаппарат и принтер были вручены председателю общественного объединения чернобыльцев инвалиду второй группы Бакитжану Сатову. Отец пятерых детей, он планирует заняться фотоделом.

Индивидуальный предприниматель и инвалид второй группы Рыскуль Минбаева из Алгинского района также стала участником программы. Она оказывает швейные услуги на дому, теперь с получением новой машинки хочет открыть ателье. Ранее прошла обучение по программе «Дорожная карта занятости-2020» и получила кредит на открытие швейного салона в селе Бескопа Р. Минбаева и сама выступает в качестве со­циально ответственного бизнесмена – инвалидам она предоставляет 25-процентную скидку при продаже товаров.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе