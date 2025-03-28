Спорт наших достижений

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Роза Рахметуллаева

Запрет на содержание легионеров за счет госбюджета утвердил Сенат на пленарном заседании

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Сенат одобрил поправки в закон о физической культуре и спорте. Новые нормы нацелены на обеспечение эффективного использования бюджетных средств, направленных на развитие приоритетных видов спорта. Политика в этой сфере переориентирована на достижение результатов на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.

Итак, согласно нормам, национальные спортивные федерации получат приоритет перед региональными, вводятся лимиты на содержание профессиональных клубов в пользу массового и детско-юношеского спорта. Местные власти смогут регулировать цены на услуги в сфере физической культуры и спорта. Кроме того, усилены меры по развитию спортивной медицины и стандартов подготовки спортсменов. Также вводятся институт ротации руководителей госорганизаций в сфере спорта и запрет на финансирование иностранных спортсменов за счет госбюджета.

Не секрет, что такого решения ожидали граждане страны. Казахстанцев возмущало, что спортивным легионерам платили из бюджета – и немало. Как сообщил в интервью журналистам вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, в той же Премь­ер-лиге по футболу в прошлом году порядка 50% игроков – это лица без гражданства РК.

– При вступлении закона в силу бюджетное финансирование легионеров прекратится и все клубы должны будут перестроиться, найдя для этого спонсорские или частные средства. Те контракты, которые действуют на сегодняшний день, будут аннулированы только по окончании их срока, так как закон не имеет обратной силы. Однако мы еще с середины 2024 года обсуждали эти нормы и рекомендовали клубам, чтобы с 2025 года они не заключали новые контракты с легионерами, – пояс­нил он, отметив при этом, что если спортсмен решил высту­пать за Казахстан и получил паспорт гражданина, то он может рассчитывать на финансирование.

Однако есть опасение, что такой подход может стать лазейкой для массовой натурализации иностранных спортсменов. Однако Серик Жарасбаев заверил, что существующие в правилах «фильтры» будут этому препятствовать.

– Для получения паспорта по спортивным основаниям необходимо наличие определенных достижений. С принятием закона, естественно, будем следить за этим еще внимательнее. Мы не дадим возможности тем, кто просто хочет получить бюджетные средства, пройти натурализацию. Не получится так, что сотни легионеров ринутся в Казахстан ради гражданства. Этот процесс уже регулируется законодательством. Думаю, никто на это не пойдет, ведь мы принимаем такие нормативные правовые акты именно для того, чтобы за всем этим следить, – заверил он.

Комментируя закон, спикер Сената Маулен Ашимбаев напомнил, что в последние годы в стране уделяется особое внимание развитию сферы спорта, а вопрос развития спорта Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поднял в своем выс­туплении на IV заседании Нацио­нального курултая.

– Рассмотренный сегодня закон – один из важных шагов, реа­лизуемых в этом направлении, предусматривающий механизмы совершенствования управления спортивной сферой. В нем содержатся положения, обеспечивающие эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на развитие спорта. Национальные виды спорта были включены в число приоритетных. Отдельные нормы направлены на совершенствование порядка оказания государственной социальной поддержки спортсменам и тренерам. Надеемся, что одобренный закон будет способствовать популяризации здорового образа жизни, приобщению граждан, особенно детей, к массовому спорту и стимулировать на достижение высоких спортивных результатов, – сказал спикер.

В ходе заседания также был озвучен и депутатский запрос. Андрей Лукин обратил внимание Правительства на проблемы в сфере государственного конт­роля за использованием земельных ресурсов и озвучил ряд мер по их устранению. Среди них – обязать Комитет по управлению земельными ресурсами вести ежемесячный мониторинг судебных актов, в которых одной из сторон являются его территориальные органы, и оперативно устранять выявленные нарушения.

#Сенат #заседание

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