Справа и с правами

Вновь утвержденные правила эксплуатации электросамокатов вводят ограничение скорости и водительские права для некоторых категорий этого транспорта.

После долгого ожидания в Казахстане приняты техничес­кие требования и правила использования самокатов в населенных пунктах. Они описаны в национальных стандартах СТ РК 3769-2022. Прежде всего в документе дается определение для этого вида техники: к электросамокатам относятся электрические транспортные средства индивидуальной мобильности, имеющие два или три колеса, предназначенные для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя, не имеющие сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км⁄ч.

К самокатам, разгоняющимся выше обозначенного предела, применяются нормы техрегламен­та Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Здесь они отнесены к транспортным средствам категории L. В связи с этим принципиально важное дополнение: для управления самокатами, которые способны двигаться быстрее 50 км⁄ч, необходимы водительские права категории А1, как на мопед.

В техстандартах также описываются требования к конструкции этого средства передвижения: они оснащаются электродвигателем, батареей напряжением не более 100 В постоянного тока и зарядным устройством на напряжение не более 240 В переменного тока. В комплектацию должны входить дека, руль, два или три колеса, устройства освещения (фара спереди и фонарь сзади), сигнал, тормозная система, органы управления.

Основным условием эксплуа­тации самокатов можно считать ограничение максимальной ско­рости до 25 км⁄ч. А при движении задним ходом или в пешеходном режиме – не более 6 км⁄ч. Не допускается модификация каких-либо узлов с целью увеличения максимальной скорости либо снятия установленного в заводских условиях ограничения максимальной скорости.

Также определены правила передвижения на электросамокатах. В их числе – ограничение максимального веса водителя и максимального, а если применимо, и минимального его роста, эти параметры указываются в технических характеристиках к каждой модели транспорта. Кроме того, в некоторых случаях могут применяться ограничения по максимальному и минимальному возрасту водителя, они также должны содержаться в сопроводительной документации.

Запрещается перевозить на самокатах дополнительных пассажиров, буксировать другие транспортные средства (в том числе электросамокаты, прицепы, полуприцепы), возить грузы. Управлять им водитель может только в положении стоя.

Учитывая то, что производится альтернативная техника, различная по конструктивному решению и типу привода, стандарт вводит разделение их на два вида. Двухосный с одним колесом на оси (двухколесный электрический самокат), привод на переднее⁄заднее колесо или на оба. Двухосный с одним колесом на одной из осей и двумя колесами на второй оси (трехколесный электрический самокат), привод на переднее колесо⁄заднюю ось или на обе оси.

Новый технический норматив вступил в действие в начале этого месяца. Введение норм по классификации и техтребований к устройствам позволят законодательно установить методы регулирования, правила обращения на рынке, ввода в эксплуатацию и требования по безопасности.

Вслед за официальным толкованием, что именно относится к средствам индивидуальной мобильности, приходится ожидать поправок в правила дорожного движения и Административный кодекс, которые будут регулировать участие электросамокатов в уличном движении. Как известно, до сих пор они не считались участниками дорожного движения и им запрещалось выезжать на проезжую часть. Доступными для самокатчиков были специально выделенные велосипедные и пешеходные дорожки – строго справа вдоль обочины.