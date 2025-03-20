фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Достойно преодолели критические моменты

В заседании, помимо парламентариев, приняли участие члены Правительства, председатели региональных маслихатов, государственные и общественные деятели, руководители средств массовой информации. Спикеры заседания представили свое видение реализации реформ в стране, проанализировали недочеты и внесли предложения по их преодолению.

Как напомнил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, три года назад именно в этом зале Глава государства Касым-Жомарт

Токаев выступил со своим историческим Посланием народу. Это время было периодом тяжелых драматических испытаний как для мира, так и для Казахстана. Пандемия вызвала панику. Усилились глобальные и региональные конфликты, санкционное противостояние.

– Нашей стране тоже приш­лось непросто. Общество, уставшее от пропаганды и манипуляций, столкнулось с двоевластием. Мы даже пережили моменты, когда независимость и целостность государства оказались под угрозой. Впереди нас ждал трудный путь и трудный выбор. Несмотря на все это, наш Президент был вместе со страной в критический час, и мы достойно преодолели трудности, – сделал экскурс Ерлан Кошанов.

Три года назад Послание Главы государства под названием «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» стало решительным и конкретным ответом на все вызовы. Этот документ-воззвание, безусловно, поднял дух страны, вселил уверенность в людей и объединил нацию. Ерлан Кошанов отметил, что на самом деле «Новый, Справедливый Казахстан» – это не какая-то недостижимая мечта. Это необходимость, реальность жизни, вытекающая из запросов нашего народа, запросов общества. И реформы не просто меняют законодательство, а обновляют и модернизируют государство и общество в целом.

– В мире не существует универсальной модели успеха. Есть только общие принципы. Это справедливость, свобода и развитие. В этом конечный смысл реформ, проводимых Президентом. Сейчас мы живем в совершенно новую эпоху перемен. Будучи свидетелями и участниками этих исторических процессов, мы не всегда осознаем их значимость. Они кажутся нам чем-то обыденным. Однако любым судьбоносным событиям необходимо давать своевременную и объективную оценку, – сказал спикер Мажилиса, отметив, что беспрецедентный открытый диалог между Главой государства и обществом вселил в народ надежду и укрепил доверие к власти.

Так, впервые в истории страны треть Конституции претерпела фундаментальные изменения в соответствии с демократическими принципами. За три года были полностью обновлены все три ветви власти. Состоялись конституционный референдум, президентские и парламентские выборы.

Изменения начались с института президентства: была ограничена суперпрезидентская форма правления, президент теперь не может быть членом какой-либо партии, его близким родственникам запрещено занимать высокие государственные посты. По личной инициативе Главы государства в Конституцию была внесена норма об однократном семилетнем сроке президентских полномочий. Это стало юридическим механизмом, предотвращающим монополию власти в одних руках.

– Подобный опыт есть лишь в немногих странах мира. Все эти смелые и решительные шаги были предприняты ради интересов страны и ее будущего, – считает спикер Мажилиса.

Следуя реформам, был обновлен состав представительных органов различных уровней. Акимы районов и сел теперь избираются населением. Политическая активность граждан и общественных организаций заметно возросла. Это не только сплотило общество, но и сделало его более зрелым. На наших глазах изменилось сознание людей, обновились их ценности.

– Народная мудрость гласит: «Елу жылда ел жаңа, жүз жылда – қазан» – «За полвека сменяются несколько поколений, а за век меняется все общество». Иными словами, то, что давало свои результаты в течение десятилетий, перестает работать. На протяжении тридцати лет Казахстан был страной с суперпрезидентской формой правления. Однако со временем действовавшая долгие годы модель привела к серьезному политическому кризису. Это было во многом связано с чрезмерной концентрацией власти и капитала у отдельных групп и одной личности, что раздражало общество и тормозило развитие страны. Поэтому три года назад чрезвычайно важно было запустить процесс модернизации политической системы, уйти от ситуации, когда вся власть концентрируется только в одних руках. Мировые реалии показывают, что во многих странах передача и делегирование верховной власти другим политическим институтам до сих пор вызывает самые разные споры и дискуссии. В нашей стране Президент, наоборот, по своей личной инициативе перераспределил часть полномочий и ввел однократный семилетний срок. Тем самым завершил эпоху суперпрезидентской модели правления. Иначе говоря, в стране были «обнулены» прежняя политическая архитектура и действовавшие принципы управления страной. В результате сформирована совершенно новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Не лозунги, а реальные возможности

Теперь рядом с Президентом появились обновленные, обладающие необходимым объемом полномочий и пользующиеся доверием общества Парламент, Правительство, Конституционный суд и политические партии. Вырисовываются четкие контуры социального государства, где каждое действие пронизано уважением к закону и порядку.

– С этого момента Справедливый Казахстан становится не лозунгом, а реальной возможностью. В этих условиях значительно усиливались полномочия законодательного органа, расширялись его функции. Соответственно, новому Парламенту нужны были и законодатели новой формации, с принципиальными и открытыми взглядами. Отправной точкой для реализации реформ стала либерализация выборного законодательства. Это дало мощнейший импульс всем – начиная от партий и общественных объединений до простых граждан. У всех появились реальные и равные шансы принять участие в политической жизни страны, – напомнил глава Мажилиса.

Спикер подчеркнул, что важной новеллой для общества стало внед­рение смешанной избирательной системы – по партийным спискам и одномандатным округам. Общество будто «проснулось», поверило и стало проактивно искать и выдвигать новых лидеров. Только в столице на одно место по одномандатным округам претендовало до шестидесяти человек. По итогам конкурентных и честных выборов был сформирован принципиально новый представительный орган страны. Шесть партий, прошедших в Мажилис, вне зависимости от опыта получили не только мандаты, но и право на занятие руководящих должностей в палате, а это уже большие возможности реализовать свои предвыборные платформы и обязательства.

– И все это было дополнено новыми депутатами из числа прошедших жесткую конкуренцию в одномандатных округах. Обновление депутатского корпуса было радикальным. В законотворчество пришли партии и представители конструктивного оппозиционного блока. Ранее в Мажилисе, который формировался исключительно по партийным спискам, большую часть системно составляли депутаты прежних созывов. Преимущественно это были выходцы из государственной или окологосударственной службы. В новом Мажилисе обновление депутатского корпуса составило 70 процентов. И все новые лица – из самых различных сфер, – констатировал Ерлан Кошанов.

Он подчеркнул, что обновление законодательного органа воплотило в жизнь формулу Главы государства: «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Роль парламентского контроля значительно возросла. Теперь депутаты не только выражают волю народа, но и следят за тем, чтобы политика исполнительной власти полностью соответствовала общественным интересам. По мнению спикера палаты, это яркий пример классической системы сдержек и противовесов ветвей власти. Теперь партия, победившая на выборах, вносит кандидатуру Премьер-министра. Это решение Президента существенно усилило полномочия Мажилиса.

Претерпел кардинальные изменения и законодательный процесс в Парламенте. Только один пример: ранее большинство законопроектов разрабатывались и вносились Правительством, сейчас же возросла роль депутатов как законодателей, инициирующих важные реформы.

– Главное – они создают законы, которые реально отвечают на запросы граждан. Любые актуальные вопросы общества теперь открыто обсуждаются в стенах Парламента и находят свое решение. Разработаны важные законодательные инициативы по многим ключевым проблемам. Мы видим, каким ожесточенным дебатам предшествует принятие законов. Приняты законы по борьбе с игровой зависимостью, наркотиками и вейпами, о противодействии домашнему насилию, о снижении долговой нагрузки населения. Они получили широкую поддержку в обществе. Тысячи рабочих, занятых на вредных и опасных производствах, получили законодательные гарантии защиты своих прав, – отметил спикер.

Ерлан Кошанов особо подчерк­нул, что за последние годы все принятые законы были основаны на идее справедливости.

Конституция закрепила принцип, согласно которому природные богатства страны принадлежат народу. Этот принцип уже реализуется в Законе «Национальный фонд – детям». Кроме того, более 50% вновь открытых крупных месторождений теперь принадлежат государству. Земельные вопросы также остаются в центре внимания депутатов. По прямому поручению Президента и при активном участии общества принят закон о возврате незаконно приобритенных активов. В результате в страну возвращены активы на сумму около 2 трлн тенге.

– Все это – результат реформ Президента, смелых шагов, направленных на восстановление исторической справедливости, – сказал спикер.

Говоря о составе Мажилиса, Ерлан Кошанов справедливо отметил, что, наверное, нет ни одной чувствительной сферы в обществе, которая бы не имела яркого представителя в депутатском корпусе. Совместным трудом депутаты добиваются решения многих социально значимых вопросов, поднимае­мых Главой государства. Так, повышены заработные платы учителям, врачам, выросли стипендии студентов. Законодательно обеспечены выплаты талантливым детям, участникам международных олимпиад и научных конкурсов. Впервые в истории страны общие расходы на здравоохранение достигли 4% от ВВП. Идет стимулирование врачей ехать работать в село – медики получают подъемные пособия в размере девяти миллионов тенге. Большим достижением является включение онкоскринингов в объем бесплатной медицинской помощи, который охватывает три с половиной миллиона человек. И этот список можно продолжать.

Культура дискурса

Еще одно важное достижение реформ Президента – ключевые вопросы, волнующие общество, теперь обсуждаются не на улицах, а в стенах Парламента, формируя культуру содержательной и конструктивной дискуссии.

– Даже по теме январских событий мы дважды провели специаль­ные парламентские слушания. В ходе открытого обсуж­дения были обнародованы материалы следствия. К обсуждению были привлечены Генеральная прокуратура, правоохранительные органы, правозащитники и предприниматели, понесшие убытки в те дни. Множество вопросов, волновавших общество, было снято, – констатировал спикер Мажилиса.

Отдельно он отметил работу Общественной палаты при Мажилисе, ставшей не просто консультативным органом, а полноценной независимой эксперт­ной площадкой для обсуждения ключевых законодательных инициатив.

Наряду с обновленным Парламентом стоят и другие важные государственные институты. Новым словом в правосудии и защите прав граждан стало соз­дание Конституционного суда. Это важный шаг к укреплению правового государства и обеспечению справедливости. Данный институт занимает центральное место в новой правовой архитектуре. Основным субъектом обращения в Конституционный суд стали простые люди, которые уже подали более девяти тысяч обращений.

– Граждане в этом институте видят, образно говоря, «щит для слабых и меч для правды». Сегодня Конституционный суд выступает не только арбитром в правовых спорах, но и является важным элементом демократического контроля и защиты реформ Главы государства, – считает Ерлан Кошанов.

На примере развитых европейских стран, работающих в соответствии с Парижскими принципами, конституционный статус приобрел и институт уполномоченного по правам человека. Кроме того, от имени Главы государства на защиту прав и интересов граж­дан встали уполномоченные по защите лиц с инвалидностью и предпринимателей. Проведен существенный апгрейд работы детского омбудсмена. Время показало, что прямая поддержка Президентом института омбудсменов подняла на качественно новый уровень правовую защиту населения.

– Провозглашенная Президентом диктатура закона и порядка как неотъемлемая часть справедливого государства формирует здоровую атмосферу в обществе. А идеология закона и порядка прочно закрепляется в сознании людей и становится образом жизни казахстанцев, – сказал спикер палаты.

Значительные изменения прои­зошли и в системе местной исполнительной власти. Вопрос о прямом участии граж­дан в управлении государством поднимался обществом многие годы. Конституционная реформа окончательно решила этот вопрос. Впервые в истории независимости страны прошли прямые выборы акимов районов и сел. Этот шаг оживил работу государственного аппарата, а для простых граждан открылись новые возможности занять выборные должности. Это сделало политическую жизнь в регионах более активной и дало гражданам реальные механизмы влияния на процессы принятия решений. Сегодня доверие населения к избранным акимам значительно возросло. Местные власти и общество научились решать вопросы совместно. Сейчас выборные кампании стали обыденным явлением во всех уголках страны. Главное – теперь акимами избираются представители разных сфер. Это новые лица и управленческая элита Нового Казахстана. Следующий шаг – необходимо расширить их полномочия и финансовые возможности.

– Перед нами стоит задача – обучить их работе с законами и бюджетом. Партия «Amanat» совместно с Правительством уже занимается этими вопросами, – сказал Ерлан Кошанов.

Происходящие реформы выводят страну на новый уровень и в системе международных отношений. Под руководством Главы государства, поистине искусного и опытного дипломата, Казахстан становится важным актором глобальных политических процессов. Страна зарекомендовала себя как центр мирового диалога, проведя достойное председательствование сразу в нескольких авторитетных международных организациях. Международные эксперты стали называть Казахстан «честным региональным переговорщиком».

– Большой успех Казахстана – Генеральная Ассамблея ООН утвердила город Алматы в качестве Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Это подтверждает роль нашей страны как средней державы, которую отличают ответственное поведение на международной арене и конструктивный подход к современным вызовам. Следует отметить, что авторитетнейший в Европе немецкий научно-аналитический центр «Фонд науки и политики» (SWP) включил нашу страну в список средних держав, называя Казахстан ключевым игроком в регионе. Все это – важнейший результат целенаправленных усилий Главы государства на международном треке, – считает спикер.

Теперь, отметил он, стоит задача донести до мирового сообщества нашу миссию как зрелого государства, имеющего собственные национальные интересы, наш цивилизационный код, значение нашей культуры и истории.

– Именно такую задачу перед нами поставил Глава государства на недавнем заседании Национального курултая, в котором многие из нас приняли участие. Сегодня это не просто форум, а влиятельный общественно-политический институт. Это площадка для обмена мнениями, место встречи граждан, неравнодушных к судьбе страны. Изначально здесь обсуждались главным образом культурно-гуманитарные вопросы. Однако сегодня тематика расширилась – от политического и экономического развития до инфраструктурных изменений и актуальных общест­венных проблем, – отметил глава Мажилиса.

Он подчеркнул, что на каждом заседании Национального курултая Глава государства традиционно подводит итоги важных этапов развития страны и обозначает дальнейшие цели. Вопросы, поднимаемые Президентом, носят не только характер стратегических планов государственного уровня, но и затрагивают конкретные меры, напрямую влияющие на жизнь каждого гражданина, каждой семьи. Именно поэтому народ с особым вниманием ожидает эти заседания. В этот раз Президент вновь обозначил ряд важнейших вопросов и поставил перед нами конкретные задачи.

– На курултае обсуждались вопросы цифровизации, искусственного интеллекта, транспорт­ного транзита, атомной энергетики и агропромышленного сектора. Но самое главное – Президент вновь подчеркнул, что человеческий капитал остается ключевым фактором устойчивого развития страны, – напомнил спикер Мажилиса.

Однако достигнутое – не повод для успокоения. Перед нами стоят масштабные задачи. Среди них – налоговая реформа, борьба с деструктивными религиозными течениями, а также законопроект­ о развитии приграничных территорий, подготовленный по инициативе депутатов. Эти направления имеют стратегичес­кое значение для развития и безопасности страны.

– По сути, на курултае Глава государства обозначил общенациональный план действий. Это четкий ориентир, который ведет нас к большим целям, придает обществу уверенность и вдохновляет на новые свершения. Мы живем в принципиально новую историческую эпоху, полную стремительных перемен. Но история не дает второго шанса. Мы должны осознавать это как народ, как нация. Извлекать уроки из прошлого, анализировать настоящее и уверенно смотреть в будущее – в этом и заключается истинное созидание. Светлое будущее – это не просто подарок судьбы. Оно станет результатом нашего труда и усердия. Именно поэтому мы должны работать вместе как единый народ, как единая страна, – отметил спикер Ерлан Кошанов.

Он обратился ко всем, кто принял участие в заседании, а также мог наблюдать его в прямом эфире.

– Суммируя все сказанное, я предлагаю сегодня всем прогрес­сивным общественно-политичес­ким силам страны объединиться вокруг Главы государства и принять общенациональную резолюцию, основанную на принципах Справедливого Казахстана, – сказал спикер.

Завершил он свое выступление на мажорной ноте, поздравил всех с предстоящим Наурызом – временем очищения и обновления, символом единства, благополучия и доброты.

Новый Казахстан – новые институты

Свою оценку текущему ходу реформ в стране также дали известные общественные деятели. Так, вице-президент Нацио­нальной академии наук Аскар Жумадильдаев, предваряя свои предложения, поблагодарил руководство страны за возвращение государственного статуса НАН РК. Он вспомнил период, когда, после того как академия утратила свой статус, для нее настали печальные времена. Из этого поистине храма науки, образно говоря, «вынесли» все, что можно было, – здания, помещения, научные площадки.

– Академию в буквальном смыс­ле разобрали. НАН РК необходимо восстановить свои научно-исследовательские институты, сформировать новые принципы развития академии. Для этого нужны финансовые и научные ресурсы, – сказал аксакал от науки.

Аскар Жумадильдаев отметил, что если научный потенциал НАН пока идет в фарватере всей научной системы страны, то с финансированием – сложно. По его мнению, грантовое финансирование науки себя не оправдывает, такой подход не развивает науку должным образом.

– Когда распределяются гранты, мы забываем об интересах страны. У нас достаточный потенциал, кадры, есть научное сообщество, – высказался ученый.

Свое видение развития экономики страны представил экономист Жаксыбек Кулекеев. По его мнению, новая экономическая модель должна быть направлена на ограничение участия государства в экономике. Поэтому в рамках новой экономической модели мы должны пересмотреть роль и функции государства таким образом, чтобы оно стало парт­нером бизнеса и поддерживало развитие честной конкуренции, защищало субъекты бизнеса от произвола чиновников.

– Прежде всего органы государственной власти должны обратить взоры на те секторы экономики, где доминируют крупные игроки и пытаются использовать монопольные положения для обуздания конкуренции, ограничивая доступ новых субъектов бизнеса в эти секторы. Не секрет, что в стране во многих сферах экономики все еще есть игроки, использующие свое доминирую­щее положение для ограничения конкуренции, что приводит к необоснованному росту цен на их товары и услуги. Известно, что без сужения сферы монополистичес­кой деятельности обществу не победить необоснованный рост цен, значит, и инфляцию, – считает Жаксыбек Кулекеев.

Во-вторых, для повышения инвестиционной привлекательности страны и расширения возможности развития бизнеса необходимо усилить работу по защите прав предпринимателей, борьбе с рейдерством, обеспечению верховенства закона. Они формируют базовые условия для развития предпринимательства, поэтому они должны находиться в поле особого внимания соответствую­щих государственных органов.

В целом, отметил экономист, понятие «слышащее государство» вошло во все сферы жизни государства и общества.

– Для укрепления взаимосвязи власти и народа был создан Национальный курултай. Всего несколько дней назад на собрании четвертого национального курултая в Боровом выступили многие активные члены по наиболее актуальным проблемам нашего общества. Все участники данного мероприятия заметили, что курултай превратился в важную платформу диалога и укрепления единства между властью и обществом, – считает Жаксыбек Кулекеев.

Между тем у населения все еще есть вопросы, и они требуют ответов, считает депутат Ермурат Бапи. Эпоха реальных и смелых перемен началась с реформирования избирательной системы. Инициатива Президента страны позволила баллотироваться независимым депутатам.

– Это будет записано в истории Нового Казахстана. В результате этой инициативы мы видим, что голоса депутатов становятся все более смелыми и они пытаются навести мосты между обществом и государственной властью, – констатировал Ермурат Бапи.

Однако, по его мнению, в стране продолжается подпольная борьба старой власти, а это значит, что политические реформы критически важно продолжать.

– Культ личной власти глубоко укоренился в государственно-бюрократическом аппарате, и избавить его от этой хроничес­кой автократической болезни не так просто, как я сам убедился, войдя в эту среду. Этот недуг стал настолько серьезным, что даже мои коллеги, пытающиеся поднять общественные вопросы и не получающие на свои депутатские запросы удовлетворительных ответов, тоже осознают проблему. Реформы должны реализовываться не только в рамках декларативных заявлений, но и на практике, – сказал он.

Народный избранник считает, что период реформ затянулся, назвав в качестве одной из причин нежелание старой власти сдаваться.

– Если говорить о Казахстане и периоде реформ, можно признать, что были задержки по ряду причин. Мы осознаем, что после январских событий все проблемы решились. Тридцатилетний путь развития, который предшест­вовал этим событиям, оставил свой след. Конечно, проблемы не исчезли, и по-прежнему существует подпольная борьба старой власти. Мы являемся свидетелями того, как отдельные граждане продвигают свои интересы, зачастую не соответствующие концепции Нового Казахстана. В социальных сетях мы видим, как будоражат население, иногда работая в интересах старой системы, – считает он.

Поднятую депутатом тему продолжила его коллега Ирина Смирнова. Современное гражданское общество, отметила она, немыслимо без свободных и ответственных средств массовой информации. Казахстанские СМИ сегодня не просто информируют, но и формируют общественное сознание, выявляют проблемы и инициируют дискуссии. Однако при этом социальные сети стали мощным инструментом общественного взаимодействия.

– Мы видим, как через цифровые платформы граждане выражают свою позицию, инициируют благотворительные проекты, объединяются для решения общенациональных задач. Вместе с этим мы сталкиваемся с серьезным вызовом – распространением дезинформации и фейковых новостей, которые представляют угрозу для стабильности и доверия в обществе, зачастую объектом информационных атак, хейта и давления целенаправленно становятся депутаты, – сказала она.

Таким образом, по ее мнению, заказчики дезинформации используют привычные для них методы, чтобы влиять на политику страны извне.

– Как сказал, выступая на Национальном курултае, Касым-Жомарт Токаев, многим странам десятилетиями навязывались так называемые демократические моральные ценнос­ти, включая ЛГБТ. И под этой вывеской международные неправительственные фонды и организации вмешивались в их внутренние дела. На поверку все оказалось проще простого – разворовывались миллиардные бюджеты. Разоблачить надо не только международные фонды, но и их грантополучателей. В Казахстане мы неоднократно сталкивались с такими попытками внешнего давления через многомиллионные гранты для неразборчивых организаций и НПО. Лозунги о правах человека использовались очень избирательно. Сегодня особенно важно вскрывать подобное лицемерие и отстаивать национальные интересы, – считает депутат.

Она подчеркнула, что общество должно ясно видеть, кто стоит за этими кампаниями, какие цели преследуют их организаторы и как они используют двойные стандарты. Она подчеркнула необходимость формирования устойчивого неприятия подобных методов, разъясняя гражданам истинную подоплеку происходящего. Независимость страны не должна становиться разменной монетой в чужих играх, и мы не должны позволять манипуляторам формировать ложную повестку.

– Дезинформация может стать инструментом дестабилизации, и мы не должны допустить, чтобы это имело место. В этой связи была принята законодательная инициатива, направленная на борьбу с распространением заведомо ложной информации. Нам нужно предпринять шаги к формированию иммунитета от заказной информации. Однако важно, чтобы борьба с дезинформацией не привела к ограничению свободы слова. Мы должны сохранять баланс между правом граждан на достоверную информацию и ответственностью за распространение заведомо ложных сведений, – считает Ирина Смирнова.

Госаппарат должен работать на интересы страны

Член Общественной палаты при Мажилисе Парламента, политолог Газиз Абишев считает, что основой для перехода на новый этап политического развития Казахстана стало Послание Президента от 16 марта 2022 года. Именно этот документ создал условия для поступательного возрож­дения в стране цивилизованной политической конкуренции.

– О каких реформах речь? Первое – беспартийный статус Президента. Он делает Главу государства действительно надпартийным арбитром, гарантирующим права всех политических сил. При этом лишает партию большинства президентской ауры, стимулируя ее реально бороться за влияние как внутри политического аппарата, так и среди избирателей. Фактически Президент своими инициативами поставил барьер на пути сращивания партийного и государственного аппаратов. Это значит, что государственный механизм должен работать на интересы страны без оглядки на сиюминутные партийные интересы, а политические партии должны бороться за возможность определять среднесрочную повестку на период парламентского мандата, – считает политический обозреватель.

При этом тот факт, что акимы больше не могут занимать партийные должности в филиалах партий, активизирует механизм формирования политической конкуренции в регионах, уверен Газиз Абишев.

– Запрет для близких родственников Президента назначаться на политические должности – важнейший инструмент предотвращения непотизма, и это пример для всех государственных служащих – не тянуть родственников во власть, – обозначил Газиз Абишев следующее важное направление политических реформ.

Другой важный шаг – возвращение смешанной мажоритарно-пропорциональной системы на выборах в Мажилис и маслихаты.

– При этом, чем ниже уровень представительного органа, тем меньше необходимость в пропорциональной системе, и это учтено в реформе. С возвращением одномандатных округов и развитием возможностей для непартийных кандидатов снижены пороги по регистрации политических партий. Это балансирую­щий момент, позволяющий тем беспартийным, которые не могли раньше объединиться в партии, сделать это, – считает Газиз Абишев.

В результате, как отметил член Общественной палаты при Мажилисе Парламента, реформы 2022 года защитили страну от возможности захвата власти семейно-клановыми группировками, сформировали устойчивый партийный компонент власти и открыли возможности для реально мотивированных и компетентных политических сил.

Отдельно Газиз Абишев остановился на институте онлайн-петиций, который недавно был введен в Казахстане. Как отметил Газиз Абишев, не все правильно понимают его суть.

– Бытует мнение, что если собрали какое-то количество голосов, обязательно должны быть приняты соответствующие законопроекты. Нет. Тем не менее можно было бы найти механизм, в соответствии с которым набираю­щие некоторое пороговое значение голосов петиции поступали бы на рассмотрение в Мажилис в рамках специальных слушаний. Это наполнило бы данный институт реальным смыслом и усилило бы роль Парламента в обсуждении актуальных вопросов, – внес предложение политолог.

Также Газиз Акишев предложил разработать программу участия граждан в формировании бюджета, где посредством инструментов электронного правительства они могли бы выражать свою волю по выделению денег на те или иные проекты в спорных ситуациях.

Образование, воспитание, идентичность

Депутат Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов предметно остановился на результатах реформ последних трех лет, которые касаются системы образования.

– Если бы шесть лет назад кто-нибудь сказал, что заработная плата учителей вырастет в два раза, а всем ученикам начальных классов будет предоставляться бесплатное питание, что средства Национального фонда будут перечисляться на счета всех детей, то многие просто не поверили бы, назвали бы это несбыточной мечтой. Но время изменилось. Теперь мы ко всему этому относимся как к обыденному, – начал свое выступление депутат.

Он отметил: раньше абитуриенты выбирали профессию учителя только по причине того, что не имели возможности оплачивать обучение престижной специальности. А сейчас престижной стала сама педагогическая работа, специальность входит в топ самых востребованных. Во многом это результат принятия Закона «О статусе педагога».

Теперь не имеет значения месторасположение школы – в селе или в городе – везде одинаковые стандарты: современная инфраструктура, новое оборудование, безопасная территория, доступная среда для детей с особыми потребностями. Все это – результат реализации программы «Комфортная школа», запущенной по инициативе Президента.

– Также Президент на Нацио­нальном курултае особое внимание уделил концепции «Адал азамат» и вопросу качественного воспитания. Теперь учителям и всему обществу необходимо еще больше усилить качественное образование и воспитательную работу, – добавил Асхат Аймагамбетов.

Депутат Мажилиса Парламента Казыбек Иса считает, что для построения сильного демократического государства народ Казахстана должен сплотиться на основе национальной идеологии, главной скрепой которой является государственный язык.

– Народ, ранее столкнувшийся с несправедливостью, желает, чтобы реформы проходили быстро и масштабно. И за последние три года действительно удалось сдвинуть с мертвой точки то, что не менялось десятилетиями, – отметил он. – Например, на сегодняшний день сумма изъя­тых незаконно приобретенных активов превышает 2 триллиона тенге. Это стало возможным благодаря принципу «Закон и Порядок», заложенному в концепцию Справедливого Казахстана. Считаю, что именно это и является главной победой Президента Касым-Жомарта Токаева.

Вместе с тем, чтобы не совершать вновь ошибок прошлого, воспитывая новое поколение, мы должны отталкиваться от величия наших корней и истории, уверен депутат.

– Позади остались времена, когда даже слово «Алаш» нельзя было произносить, а сегодня в Улытау возведен монумент Жоши-хану. В Астане и многих других городах установлены памятники лидерам движения, – сказал Казыбек Иса. – Основа национального развития – национальная идеология. История показывает – ни одно государство не сможет развиваться динамично без национальной идеи. Поэтому во время прошедшего Национального курултая Глава государства поручил разработать стратегию внутренней политики страны. Партия «Ак жол» готова внести вклад в эту работу.

Идеи,

объединяющие нацию

Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек основой всех проведенных за последние три года реформ тоже считает принцип «Закон и Порядок». Доказательство тому – большая и сложная работа по возврату в государственную собственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельхозземель. Уже возвращены 12,1 млн га, из них 4,9 млн га распределены среди населения.

– Интересы крупных компаний и предприятий десятилетиями были выше общественных и государственных. Для них писались законы. К ним переходили стратегические активы – водохра­нилища, земли, ТЭЦ и ГРЭС, ресурсы и недра. Это были признаки слабого государства. И здесь можно вспомнить знаменитую фразу «Все равны, но некоторые равнее». Она емко передает суть старых порядков. К счастью для нашей страны, они остались в прошлом, – подчерк­нул Бакытжан Базарбек.

По его мнению, сейчас в нашем обществе установление законнос­ти и правопорядка должны рассматриваться и как обязанность государства, и как гражданский долг каждого казахстанца.

Согласен с этим мнением и депутат Мажилиса Парламента Сергей Пономарев, который отметил, что сегодня в Казахстане растет количество площадок для диалога: от школьных дебатов до Национального курултая. Это – показатель реализации принципа «слышащего государства» на практике.

– Я недавно вошел в состав Национального курултая и лично убедился, что дельные предложения его участников практически мгновенно находят отклик у Главы государства, – отметил депутат. – Благодаря выдвинутым инициативам в стране уже приняты действенные законы, появились начинания, переросшие в национальные движения. Они получили поддержку государства и общества.

В качестве примера Сергей Пономарев привел факт формирования новой экологической культуры и бережного отношения к природе, которые, по сути, делают политическую повестку. Как, например, общенациональный проект «Таза Қазақстан», в реализации которого в прошлом году приняли участие 6 млн казахстанцев. Люди собрали 1,5 млн тонн мусора и высадили свыше 1,5 млн деревьев. Приведены в порядок около 500 памятников исторического, культурного и природного наследия.

– Теперь надо переходить на другой уровень и инициировать строительство мусороперерабатывающих заводов, мотивировать людей к раздельному сбору отходов и экономии ресурсов, – внес предложение депутат.

Говоря об экологии, Сергей Пономарев отдельно остановился на серьезных проблемах Алматы в этой сфере.

– Полагаю, город может решить эту проблему с помощью электромобилей: на них необходимо пересадить работников государственных и квазигосударственных организаций, увеличить долю общественного транспорта с электродвигателем, – отметил депутат. – Еще одним важным моментом вижу дальнейшее развитие города-спутника Алатау близ Алматы, где, по расчетам, к 2050 году смогут проживать 2 миллиона человек. Господдержка новому городу обеспечена. Теперь необходима оперативная реализация этого важного проекта.

Он также напомнил, что перед Казахстаном стоит стратегически важный вопрос – строительство АЭС. На курултае подтверждено намерение о строительстве трех атомных электростанций. Для обеспечения эффективного развития атомной энергетики создано специализированное агентство при Президенте, сформирован ядерный кластер.

– Развитие атомной энергетики позволит снизить нашу зависимость от углеводородов и выполнить международные обязательства по сокращению выбросов углекислого газа, – считает Сергей Пономарев.