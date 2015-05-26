Сражение в междуречье Свежий выпуск Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Хотя время еще есть, подготовка идет полным ходом, сообщил директор Национального историко-культурного и природного заповедника-музея «Улытау» Бахтияр Кожахметов. Приглашены ученые из республик Российской Федерации, в том числе из Калмыкии, где сегодня живут потомки древних джунгар.

Знаменитая битва произошла в 1727 году в междуречье Буланты и Билеуты, на широкой равнине в окрестностях Улытауских гор, гласят учебники. Эту первую крупную победу над джунгарами ученые называют одной из ярких страниц в истории народа. Казахское войско нанесло поражение вражеским силам. Одержанная победа подняла дух народа, заставила его поверить в возможность сломить безнаказанность завоевателей, нападавших внезапно. Казахское ополчение перехватило инициативу и перешло в контрнаступление. Главнокомандующим был Канжыгалы карт Богенбай, отличились в сражениях Каракерей Кабанбай, Шапырашты Наурызбай, Шакшак Жанибек, Хангельдыулы Райымбек и другие отважные воины.

Как отметил Глава государства, для казахов сражение у Буланты имеет такое же значение, как Полтавская битва для русских. Необходимо, чтобы молодые люди знали о данном факте, на примере героического прошлого учились быть патриотами. Казахские воины не уступали джунгарам в выносливости и выучке. Но силы были неравными. Противник превосходил в оснащении огнестрельным оружием, в численности войска. Армия у джунгар насчитывала 50 тыс. человек, у казахов – на 20 тыс. меньше. Однако они победили врагов, которые имели пушки и фитильные ружья. А в 1753 году джунгары были уничтожены.

На месте битвы (а это несколько километров), недалеко от села Байконур, стоит «үйтас күмбезi», установленный еще в 1727 году, сразу после изгнания врагов. Этот факт когда-то подтвердил после археологических работ авторитетнейший отечественный ученый Алькей Маргулан.

Несколько лет назад в знаменитые степи у реки Билеуты прибыла научная экспедиция под руководством доктора исторических наук, профессора Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Жамбыла Артыкбаева. В исследованиях приняли участие историки, археологи, краеведы, музейные работники. По итогам экспедиции была написана книга «Булантынская битва».

Ученые приняли решение продолжить работы на месте сражения у Буланты. В последующем было несколько экспедиций, участники которых стремились уточнить и исследовать места захоронения воинов.

– Найдено более пяти захоронений, – рассказывает директор историко-производственного музея корпорации «Казахмыс» Кенжал Балкенов, участник экспедиций. –Тогда Жезказганское общественное объединение «Қазақтың Кетбұкасы» выступило с предложением установить на судьбоносной равнине памятный знак в честь победоносного сражения с джунгарскими захватчиками. Я написал письмо, где обосновал такое решение, и обратился к спонсорам. Нас поддержало руководство ТОО «Корпорация «Казахмыс».

У реки Билеуты поставлена стела из гранита. Ее видно издалека с любой точки. Она стоит как бы в середине между равноудаленными местами захоронения. Участки, где сложили головы защитники Отечества, создатели памятника обозначили высокими гранитными плитами, на которых высечены слова: «В этом месте покоятся батыры, защитившие родную землю от врагов».

Работа по созданию памятника продолжается. Его увидят гости и участники международной конференции в июне. Теперь, когда построена дорога Жезказган – Бейнеу, к нему смогут приезжать отовсюду и потомки батыров, и туристы на экскурсию.