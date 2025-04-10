Среднюю скорость на трассах станут измерять в Казахстане

Транспорт,Авто,Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

Контроль средней скорости действует на семи участках

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На автомобильных дорогах республиканского значения введён контроль средней скорости движения с использованием автоматических комплексов, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол»

Контроль средней скорости действует на следующих участках:

1. Астана – Щучинск (ограничение 140 км/ч);

2. Астана – Павлодар (ограничение 140 км/ч);

3. Шымкент – Кызылорда (ограничение 110 км/ч);

4. Шымкент – Тараз (ограничение 110 км/ч);

5. Павлодар – Семей – Калбатау (ограничение 100-110 км/ч);

6. Уральск - граница РФ (Саратов) (ограничение 100 км/ч);

7. Павлодар - граница РФ (Омск) (ограничение 100-110 км/ч).

Ранее стало известно, что с начала 2025 года автомобилисты в Казахстане уже совершили более 12 миллионов проездов по платным дорогам. 

#КазАвтоЖол #скорость #трассы #измерение

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