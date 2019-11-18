Сроки уплаты налога на транспорт планируют перенести в Казахстане

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Сроки уплаты налога на транспорт с физических лиц планируют перенести в Казахстане. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил и.о. директора департамента налоговой методологии Комитета государственных доходов МФ РК Даулет Жарылгасинов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Проектом Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения" предлагается перенести срок уплаты налога на транспортные средства с физических лиц с 31 декабря налогового периода на 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом", – проинформировал Жарылгасинов.
Кроме того, в целях упрощения уплаты налога на имущество и земельного налога физическими лицами предлагается произвести объединение указанных налогов без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты).
"Налог по земельным участкам и имуществу будет считаться по отдельности в своем порядке, а налогоплательщику будет предъявляться к уплате одной суммой (единый код бюджетной классификации). Также для собственников многоквартирных жилых домов планируется отменить земельный налог", – добавил спикер.
Он отметил, что причиной этому послужили незначительная сумма налога и значительные затраты на администрирование, а также большое количество объектов и сложность расчетов.