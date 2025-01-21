США хочет получить половину TikTok

Президент Дональд Трамп также предупредил, что Вашингтон будет готов ввести пошлины на китайские товары, если Пекин выступит против сделки
Американский лидер заявил, что США должны иметь право на половину платформы TikTok, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
«Я считаю, что США следует иметь право на половину TikTok», - сказал он в понедельник журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
Глава государства также подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в стране как минимум на 75 дней.
«Думаю, у нас будет совместное предприятие с TikTok. Посмотрим, что получится. Это одна из многих идей», - добавил американский лидер.
«У нас будет 50% TikTok, а TikTok получит разрешение продолжать свой бизнес», - отметил он.
«Возможно, нам потребуется одобрение [сделки] от Китая, я не уверен, - предположил Трамп. - Но уверен, что они одобрят ее. А если нет, то это будет что-то вроде враждебного акта».
Он также предупредил, что Вашингтон будет готов ввести пошлины на китайские товары, если Пекин выступит против сделки по TikTok.
В 2024 году бывший президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому китайская корпорация ByteDance должна была продать TikTok компании из США до 19 января 2025 года, чтобы избежать запрета. В ночь на 19 января сервис полностью прекратил свою работу в США. Утром 19 января Трамп заявил, что уже в день своей инаугурации, 20 января, издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране. Уже к полудню того же дня по времени восточного побережья США (22:00 по времени Астаны) доступ к TikTok был восстановлен. Перерыв в работе сервиса продолжался около 12 часов.