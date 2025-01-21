США хочет получить половину TikTok

США,Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Президент Дональд Трамп также предупредил, что Вашингтон будет готов ввести пошлины на китайские товары, если Пекин выступит против сделки

Фото: А.Аманжолова

Американский лидер заявил, что США должны иметь право на половину платформы TikTok, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Я считаю, что США следует иметь право на половину TikTok», - сказал он в понедельник журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Глава государства также подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в стране как минимум на 75 дней.

«Думаю, у нас будет совместное предприятие с TikTok. Посмотрим, что получится. Это одна из многих идей», - добавил американский лидер.

«У нас будет 50% TikTok, а TikTok получит разрешение продолжать свой бизнес», - отметил он.

«Возможно, нам потребуется одобрение [сделки] от Китая, я не уверен, - предположил Трамп. - Но уверен, что они одобрят ее. А если нет, то это будет что-то вроде враждебного акта».

Он также предупредил, что Вашингтон будет готов ввести пошлины на китайские товары, если Пекин выступит против сделки по TikTok.

В 2024 году бывший президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому китайская корпорация ByteDance должна была продать TikTok компании из США до 19 января 2025 года, чтобы избежать запрета. В ночь на 19 января сервис полностью прекратил свою работу в США. Утром 19 января Трамп заявил, что уже в день своей инаугурации, 20 января, издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране. Уже к полудню того же дня по времени восточного побережья США (22:00 по времени Астаны) доступ к TikTok был восстановлен. Перерыв в работе сервиса продолжался около 12 часов.

#Китай #США #Трамп #TikTok #соцсеть

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