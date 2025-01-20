TikTok снова доступен в США

США,Технологии
148
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Трамп пообещал дать сервису отсрочку до запрета

Фото: А.Аманжолова

Социальная сеть TikTok возобновила обслуживание 170 миллионов пользователей в США после того, как избранный президент Дональд Трамп заявил, что даст приложению отсрочку вступления в действие запрета после инаугурации в понедельник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Накануне Трамп сообщил, что намерен предоставить 90-дневную отсрочку и сделает соответствующее заявление после вступления в должность.

В апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать платформу американской компании. В противном случае соцсеть должны были запретить с 19 января 2025 года. ByteDance отказалась продать платформу, чтобы избежать запрета.

В воскресенье приложение, принадлежащее китайской компании, прекратило работу для американских пользователей из-за опасений, что доступ к их данным могут получить китайские власти. При попытке открыть приложение пользователи видели сообщение о недоступности TikTok.

В своем заявлении TikTok позже сообщил, что находится в процессе «восстановления сервиса». Компания поблагодарила избранного президента США за «необходимую ясность и уверенность» и заявила, что будет работать с Трампом «над долгосрочным решением, которое позволит сохранить TikTok в Соединенных Штатах». После этого приложения тиктока на разных платформах снова стали доступны для пользователей.

В воскресенье Трамп написал в соей соцсети Truth Social:

«Я прошу компании не позволять TikTok оставаться недоступным! В понедельник я издам указ о продлении периода времени до момента, когда вступит в силу закон о запрете, чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности».

Материнская компания TikTok, Bytedance, ранее проигнорировала закон, требующий от нее продать свои подразделения в США, чтобы избежать запрета. Закон был поддержан Верховным судом в пятницу и вступил в силу в воскресенье.

Платформа пользуется огромной популярностью среди миллионов американских пользователей. Она также оказалась ценным инструментом для американских политических кампаний по привлечению молодых избирателей.

TikTok утверждает, что у него 170 миллионов пользователей в США, которые в 2024 году в среднем проводили в приложении 51 минуту в день.

Трамп ранее выступал за запрет TikTok, но в последнее время признался в «теплом отношении» к приложению, рассказывая о миллиардах просмотров, которые, по его словам, набрали его видеоролики на платформе во время прошлогодней президентской кампании.

Согласно закону, принятому в апреле прошлого года, американская версия приложения должна быть удалена из магазинов приложений и веб-хостингов. TikTok утверждает, что закон нарушает свободу слова пользователей в стране.

Во многих странах мира, в том числе в Великобритании, TikTok уже запрещен на устройствах, которые для работы используют государственные служащие. В некоторых странах, таких как Индия, ему грозит более полный запрет.

#США #TikTok #соцсеть

Популярное

Все
Мелания Трамп запустила собственный мемкоин
Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу
Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное
Узбекистан и Организация тюркских государств запустят спутник в 2026 году
Казахстанские шпажисты завоевали золото юниорского этапа Кубка мира в Манаме
Игроман перерезал горло своим родственникам в Астане
Регистрация мопедов: что нужно знать
Более $500 млн заработала Турция от продажи сериалов в 2024 году
Свыше 12 млн казахстанцев обещает обеспечить газом Минэнерго в 2025 году
TikTok снова доступен в США
Турниры, чемпионаты, кубки: какие важные спортсобытия пройдут на этой неделе
Незаконный оборот криптовалюты выявили в СКО
Юрту на глубине 650 метров установили в Жезказгане
Треть преступлений в Казахстане связана с мошенничеством – ГП РК
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом ОАЭ
Четыре застройщика незаконно привлекали дольщиков в Шымкенте
На 42% увеличен объем воды в Северном Арале
Миссия – выстраивать мосты
О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи
Возврат активов: Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области
Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Гаухар Танашева утратила полномочия депутата Мажилиса
56-летнего мужчину убили в СКО
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов РК
В Казахстане многодетным семьям снизят налоговую нагрузку
Air Astana обязали выплатить компенсацию семье Зере
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области

Читайте также

Узбекистан и Организация тюркских государств запустят спутн…
Мелания Трамп запустила собственный мемкоин
Трамп прибыл в Вашингтон в преддверии инаугурации
В США заблокировали TikTok

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]