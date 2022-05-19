Стала известна дата анонса iPhone 14

Осенняя презентация новых гаджетов Apple состоится во вторник, 13 сентября. Такую дату анонса сообщает издание iDrop News, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Согласно раскрытой информации известного инсайдера LeaksApplePro, мероприятие традиционно пройдет в один из вторников сентября. Специалист подчеркнул, что в организации еще не определились относительно формата.

Если в США будут зафиксированы новые вспышки коронавируса, то Apple может провести презентацию в режиме онлайн — в очном режиме компания не проводит их с 2020 года.

Специалист рассказал, что в середине сентября Apple представит линейку смартфонов iPhone 14, в которую войдут четыре устройства. По информации LeaksApplePro, стоимость iPhone 14 будет начинаться от 799 долларов, iPhone 14 Max — 899 долларов, iPhone 14 Pro — 1099 долларов, iPhone 14 Pro Max — 1199 долларов. Кроме того, американская корпорация может анонсировать выход наушников AirPods Pro второго поколения.

Не считая смартфонов и наушников, компания Тима Кука должна представить три версии умных часов — флагманские Apple Watch 8, доступные Apple Watch SE и спортивные Extreme Edition. В заключение LeaksApplePro рассказал, что при проведении презентации в классическом формате Apple покажет новые компьютеры Mac. В ином случае анонс девайсов отложат.