Стала известна дата свадьбы Роналду

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду женится на своей девушке Джорджине Родригес в августе 2018 года, сообщает lenta.ru.
Как пишет испанская AS со ссылкой на публикацию Correio de Manha, пара намерена узаконить свои отношения после чемпионата мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Также Роналду желает, чтобы его испанская спутница получила португальское гражданство.
На прошлой неделе, 12 ноября, Родригес родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной. У 32-летнего спортсмена есть еще трое детей от двух суррогатных матерей — семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017 года Ева и Матео.
Как пишет испанская AS со ссылкой на публикацию Correio de Manha, пара намерена узаконить свои отношения после чемпионата мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Также Роналду желает, чтобы его испанская спутница получила португальское гражданство.
На прошлой неделе, 12 ноября, Родригес родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной. У 32-летнего спортсмена есть еще трое детей от двух суррогатных матерей — семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017 года Ева и Матео.