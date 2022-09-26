Фото ©ТАСС
Происшествия , В мире
Стали известны подробности стрельбы в школе Ижевска

Число жертв стрельбы в школе №88 Ижевска выросло до 13, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых", - проинформировал Следственный комитет России.

Стрелявший покончил с собой, сообщили в МВД.

"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой", - заявили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет подтвердил, что нападавший совершил самоубийство.

"Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось", - заявили в СКР.

Немного позже СКР заявил, что личность напавшего на школу в Ижевске установлена - это выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев, 1988 года рождения. Следователи проводят обыск по месту его жительства, "изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение".

"Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - говорится в сообщении СКР.

Стрельба в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске началась во время урока - мужчина в чёрном костюме ворвался в школу, застрелил двух охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.

"Один охранник был убит непосредственно при входе. Второй охранник тоже был убит", - рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, охрану в школе "обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором".

По информации Бречалова, мужчина, устроивший стрельбу, находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что нападавший "не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия".

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

"Сотрудниками полиции с места происшествия изъято две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения со спиленными номерами, переделанные под стрельбу боевыми патронами и около 200 патронов калибра 9х18 мм. Откуда он взял оружие - будет теперь выяснять следствие", - написал Хинштейн.

Он также подтвердил, что стрелявший состоял на учете в ПНД, и уточнил его диагноз: шизофрения.

В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим.

Популярное

Все
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Курятина, дорожая, медленно, но верно переходит из разряда демократичных продуктов в дорогие и деликатесные. Почему? И как остановить ценовой рост?
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Дольщики из Актау два года ждут сдачи жилья
Жители поселка Кызылтобе в Мангистауской области страдают от нехватки питьевой воды
Разрешено все, что не запрещено законом
«Экзамен» на родине
Будь избирателем смолоду!
Все под контролем
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Выдвижение кандидатов началось
В память об академике
Удержать движение вперед
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
Без права переизбрания
Цифровая архитектура здравоохранения
Усиление основы для политической конкуренции
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Закон Республики Казахстан
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Переименуют ли улицы, названные в честь Назарбаева
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
Какие соглашения подписаны между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Смаилова
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Съезд НПП “Атамекен” состоится 4 ноября 2022 года
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
Механизмы действия нового Налогового кодекса обсудили в Правительстве
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы

Читайте также

В мире , Россия
Стрельба у школы в Ижевске. Есть жертвы
В мире
Стрельбу устроил мужчина в военкомате в Усть-Илимске
Происшествия
Пожар в урочище Кок-Жайлау потушен
В мире
Новый остров появился в Тихом океане после извержения подво…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]