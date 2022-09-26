Стали известны подробности стрельбы в школе Ижевска

Число жертв стрельбы в школе №88 Ижевска выросло до 13, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых", - проинформировал Следственный комитет России.

Стрелявший покончил с собой, сообщили в МВД.

"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой", - заявили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет подтвердил, что нападавший совершил самоубийство.

"Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось", - заявили в СКР.

Немного позже СКР заявил, что личность напавшего на школу в Ижевске установлена - это выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев, 1988 года рождения. Следователи проводят обыск по месту его жительства, "изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение".

"Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - говорится в сообщении СКР.

Стрельба в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске началась во время урока - мужчина в чёрном костюме ворвался в школу, застрелил двух охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.

"Один охранник был убит непосредственно при входе. Второй охранник тоже был убит", - рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, охрану в школе "обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором".

По информации Бречалова, мужчина, устроивший стрельбу, находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что нападавший "не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия".

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

"Сотрудниками полиции с места происшествия изъято две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения со спиленными номерами, переделанные под стрельбу боевыми патронами и около 200 патронов калибра 9х18 мм. Откуда он взял оружие - будет теперь выяснять следствие", - написал Хинштейн.

Он также подтвердил, что стрелявший состоял на учете в ПНД, и уточнил его диагноз: шизофрения.

В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим.