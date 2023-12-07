Стали известны подробности вечера бокса с участием непобежденного казахстанца

10 декабря в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака 32-летний казахстанский боксёр Жанкош Тураров (27-0, 20 КО) встречается с 38-летним японцем Акихиро Кондо (37-11-2, 21 КО). На кону — титул чемпиона мира IBO и вакантный пояс WBA Gold в первом полусреднем весе, сообщает Kazpravda.kz .

По оценкам экспертов мира бокса, данному бою присвоен рейтинг три звезды. В поединке такого ранга Жанкош будет участвовать впервые, ранее бои Турарова подпадали под рейтинг в две звезды.

Со-главным боем вечера бокса в Алматы будет поединок между восходящей звездой казахстанского женского профибокса 25-летней Балаусой Муздиман (2-0, 1 КО) и 26-летней Марьям Габер (3-0, 2 КО) из Египта.

Также в основном карде на ринг выйдут опытный казахстанец Елшат Нигметолла (17-1, 5 КО) в бою против индийца Сандипа Кумара (12-3-1, 8 КО), Елхан Табынбаев (6-1-0, 4КО) против Джилсона да Силвы-младшего (7-1-1,7КО) из Бразилии.

В андеркарде ожидается выступление молодых казахстанских боксеров.

Своим мнением о грядущем масштабном вечере профессионального бокса поделился известный меценат и функционер Алимжан Калдияров, являющийся промоутером прославленного чемпиона и других начинающих звезд отечественного профи-бокса.

«Для казахстанских болельщиков это большое событие. Жанкош Тураров долгие годы достойно представляет страну на международной арене, ни разу не потерпел поражение, его стиль подчёркивает манеру, казахское видение бокса и в тоже время похож на таких мастеров ринга, как Рей Шугар и Флойд Мейвезер, Соперником Жанкоша будет опытный японец, непростой, с очень авторитетным рейтингом, мы ожидаем конкурентный бой. Желаем, чтобы на фоне Жанкоша Турарова также заявили о себе молодые боксёры. Кард очень представительный, выступят не только мужчины, но и представительница прекрасного пола Балауса Муздиман. Это боксёрша, которая зарекомендовала себя уже на мировой арене и целеустремлённо идёт к титулам. Для нас инвестиции в спорт – это не только поддержка курса президента нашей страны, но и проявление социальной ответственности. С этого года, кроме бокса, способствуем развитию ФК «Тобол», который достойно выступает в казахстанской Премьер-лиге, выиграл Кубок страны и выступит в следующем году, также как и в этом, в еврокубках», — говорит Алимжан Калдияров.