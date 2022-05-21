Стали известны подробности взрыва в Шымкенте

Подробности взрыва в Шымкенте рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

21 мая в 11:36 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по улице Гани Иляева, 142 в Енбекшинском районе Шымкента.

По прибытии пожарных подразделений установлено, что в результате взрыва произошел пожар в 2-этажном отдельно стоящем здании, принадлежащем ТОО «Межбольничная 138 аптека». Общая площадь здания 360 квадратных метров.

В 12:06 пожар был локализован, его предварительная площадь – 55 квадратных метров.

«В результате взрыва произошло частичное обрушение здания на площади 130 квадратных метров, а также повреждены балкон и окна квартиры близ расположенного 5-этажного жилого дома и 7 легковых автомобилей.

В ходе тушения на месте пожара обнаружен обгоревший труп мужчины (предварительно охранник), личность которого устанавливается», – рассказали в департаменте.

В ликвидации задействованы 37 сотрудников и 9 единиц техники ДЧС.

Причина взрыва устанавливается. Работы по ликвидации ЧС продолжаются.